Rita Rusic attacca Valeria Marini/ "Ha rovinato la famiglia di Vittorio Cecchi Gori" (Sabato Italiano)

Rita Rusic attacca Valeria Marini a Sabato Italiano: "Ha rovinato la famiglia di Vittorio Cecchi Gori". L'ex moglie del produttore con il dente avvelenato.

28 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Rita Rusic lancia attacca Valeria Marini in collegamento da Miami nella puntata odierna di Sabato Italiano. Per festeggiare il compleanno di Vittorio Cecchi Gori che ha compiuto 76 anni, l’ex moglie del produttore ha accettato di rilasciare qualche dichiarazione sul ritrovato rapporto con l’ex marito. Rita Rusic, però, visibilmente irritata, ha approfittato della diretta per sferrare un attacco a Valeria Marini. Vittorio Cecchi Gori che, lo scorso dicembre ha avuto un serio problema di salute, ha deciso di festeggiare con una festa a cui hanno partecipato diversi amici e il figlio Mario. La cosa ha infastidito visibilmente Rita Rusic che non ha nascosto il suo disappunto: “Mario è un ragazzo che non ama apparire e mostrarsi. Ho chiesto che alla festa di compleanno non ci fossero fotografi, ma non è stato così”, ha dichiarato Rita Rusic che, dopo aver visto le immagini della festa a cui ha partecipato anche Valeria Marini ha aggiunto – “ci sono persone che vengono solo quando ci sono le telecamere per pubblicità e per dare fastidio alla famiglia”.

RITA RUSIC: L’ATTACCO A VALERIA MARINI

Dopo le frecciatine implicite, Rita Rusic si svela e attacca direttamente Valeria Marini che ha partecipato alla festa di compleanno di Vittorio Cecchi Gori. Un’arrabbiatissima Rita Rusic ha svelato che la presenza di Valeria Marini non sarebbe gradita ai figli di Vittorio Cecchi Gori. “Valeria Marini ha rovinato la famiglia, è lei che ha rovinato tutto. A Natale, Vittoria non poteva andare a casa del padre. Una volta, al compleanno di Mario, mi ha cacciato davanti a tutti. Devi imparare a non farti usare e devi avere rispetto per i figli”, ha detto la Rusic. Vittorio Cecchi Gori ha cercato di smorzare i toni ribadendo che, ormai, si tratta di cose passate. Pur essendo stata vicino all’ex marito, averlo aiutato nel suo periodo più difficile, però, la Rusic ha detto: “Non dimentico e non posso dimenticare”.

