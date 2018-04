SELVAGGIA LUCARELLI/ La pace con Asia Argento e l'esperienza a Rollingstone (Ballando con le Stelle)

Selvaggia Lucarelli, che questa sera tornerà nel salotto di Ballando con le Stelle 2018, ha recentemente rivelato i motivi alla base del suo addio a Rollingstone. E su Asia Argento...

28 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Volto amatissimo del parterre di Ballando con le Stelle 2018, Selvaggia Lucarelli è reduce da un'esperienza editoriale alla guida della rivista rollingstone. Tuttavia, l'avventura sui profili social del noto sito di musica è durata soltanto pochi mesi e si è risolta qualche settimana fa con un addio di cui si è già parecchio discusso. Negli ultimi giorni, però, il noto giudice di Ballando ha detto la sua su questa vicenda e lo ha fatto affidando le sue dichiarazioni a Vittorio Zincone per il Corriere della Sera: "Quello della musica è un settore suscettibile - ha ammesso infatti la Lucarelli - Se tocchi un cantante, o anche solo una canzoncina, scatta il fuoco di fila della casa discografica, del management, degli uffici stampa". Per quanto riguarda eventuali censure, la Lucarelli ha ammesso che a un certo punto le è stato chiesto "di essere più cauta", ricordando in particolare che "molti giornalisti musicali lo sanno ed evitano di fustigare gli artisti". Secondo la blogger, in particolare, "al massimo li sfiorano con critiche velate. E tutto questo solo per mantenere piccoli privilegi: dischi in esclusiva, interviste, biglietti per i concerti".

LA PACE CON ASIA ARGENTO: "CI SIAMO PARLATE E..."

Dopo mesi di accuse, veleni, polemiche e dissapori, Selvaggia Lucarelli sembra aver messo la parola fine alla sua atavica lotta nei confronti di Asia Argento, uno scontro che apparentemente ha avuto inizio sulla pista di Ballando con le Stelle e che si è poi trascinato sui social, quando l'attrice ha fatto outing aderendo alla campagna sulle molestie #MeToo. "Io parlo di lei, e credo di avere il diritto di trovarla una vittima molto atipica. E no, non è vero che non le credo. Le credo fino ad un certo punto, che è diverso", aveva ammesso infatti la Lucarelli con un post sul suo profilo social, dove aveva inoltre aggiunto il suo pensiero su quanto rivelato dall'attrice: "Credo che la Argento non solo potesse, ma dovesse dire di no". Oggi, però, le cose sono completamente cambiate e la Lucarelli, dopo essersi chiarita con la sua ex rivale, ha annunciato la tregua con un tweet: "Volevo dire che io e @AsiaArgento ci siamo parlate, ci siamo capite e ci daremo una mano. Ed è merito suo, perché ancor prima di me ha capito che è stupido non essere in trincea insieme, se la si pensa allo stesso modo sulle cose più importanti". Se vi siete persi il cinguettio di Selvaggia Lucarelli e le risposte dei suoi follower su Twitter, potete cliccare qui.

DUE GIORNI DI RELAX CON LEON E LORENZO

Fra una puntata e l'altra di Ballando con le Stelle 2018, Selvaggia Lucarelli ha scelto di prendersi una piccola pausa di relax lontana dal mondo e, negli ultimi giorni, ha intrattenuto i suoi fan con le incantevoli foto del luogo che l'ha ospitata. La nota giurata del programma di Milly Carlucci, in particolare, ha rivelato di essere in un posto dove non "prende il telefono e non c’è tv", ma di aver ottenuto da quei "due giorni scarsi" di relax qualcosa di molto più importante. "Leon controlla che non ci siano ragni ma mi ha già detto un paio di volte che mi vuole bene, per cui la natura fa fare pace pure con l’adolescenza", si legge sul profilo social di Selvaggia Lucarelli, che in una chiosa ironica del post non può fare a meno di condividere con i suoi fan i divertenti aneddoti sul suo fidanzato: "Lorenzo pensa ai tortellini che fanno qui e quindi se ne frega dei ragni, del fiume e del Wi-Fi. Dice che mi ama ogni 5 minuti ma secondo me non è amore: è il vino della Valpolicella". Se non volete perdervi il divertente post di Selvaggia Lucarelli su Facebook, potete cliccare qui.

