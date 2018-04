SFERA/ Su Iris il film con Dustin Hoffman e Sharon Stone (oggi, 28 aprile 2018)

Sfera, il film fantascientifico in onda su Iris oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L Jackson, alla regia Barry Levinson. Il dettaglio della trama.

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST DUSTIN HOFFMAN

Il film Sfera va in onda su Iris oggi, sabato 28 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola fantascientifica che vede un cast stellare composto da Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Peter Coyote e Liev Schreiber, la pellicola è stata diretta da Barry Levinson. Quest'ultimo è famoso per aver curato la regia di film come L'invidia del mio migliore amico, You Don't Know Jack - Il dottor morte, Disastro a Hollywood, L'uomo dell'anno e Rock the Kasbah. La trama del film trae ispirazione dall'opera romanzata da Michael Crichton, scrittore di romanzi fantascientifici americano. Ad interpretare il personaggio protagonista di Norman Goodman è Dustin Hoffman, uno degli attori hollywoodiani più amati al mondo, apparso in film di successo come Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie, I Heart Huckabees - Le strane coincidenze della vita, Moonlight Mile - Voglia di ricominciare e The Meyerowitz Stories. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SFERA, LA TRAMA DEL FILM

Norman Goodman è un noto e stimato psicologo che assiste le vittime di incidenti tragici e violenti, nel tentativo di aiutarli a superare il trauma. Un giorno viene contattato dal generale Barnes, che necessita del suo aiuto per un'operazione top secret. L'esercito americano è appena entrato in contatto con una razza aliena e Goodman viene scelto per far parte del team di scienziati che prenderà parte ad un esperimento. Su un fondale marino è stata identificata una navicella aliena che all'apparenza sembra disabitata. Il team scientifico ha il compito di scoprirne la provenienza e di mettersi in contatto con le eventuali forme di vita extraterrestre in essa presente. Dalle prime ricognizioni, però, sembra proprio che la navicella provenga dal futuro e che sia stata progettata dall'esercito americano. In più sembra che sia stipata su quel fondale da oltre tre secoli. Riuscirà Goodman ed il resto del team a risolvere l'arcano mistero ?

© Riproduzione Riservata.