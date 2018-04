SNITCH - L'INFILTRATO/ Su Rai 4 il film con Dwayne Johnson (oggi, 28 aprile 2018)

Snitch - L'infiltrato, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: Dwayne Johnson e SusanSarandon, alla regia Ric Roman Waugh. La trama del film nel dettaglio.

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST DWAYNE JOHNSON

Il film Snitch - L'infiltrato va in onda su Rai 4 oggi, sabato 28 aprile 2018, alle ore 21.00. Dwayne Johnson interpreta il personaggio protagonista di John Matthews, un business man amato e rispettato da tutti che si ritrova catapultato in un vero e proprio incubo. Johnson, reduce dal grande successo di Jumanji - Benvenuti nella giungla, è attualmente al cinema in Italia con il film Rampage - Furia animale. Nel corso del 2018 sarà poi protagonista di altre due pellicole, ovvero, Skyscraper e Fighting with my family di cui è stato anche produttore. Anche in Snitch - L'infiltrato Dwayne Johnson appare tra i produttori assieme a Tobin Armbrust e Alexander Yves Brunner. La pellicola è stata diretta da Ric Roman Waugh, giovane regista americano decisamente poco noto a livello internazionale. Ma cerchiamo di approfondire nel dettaglio la trama del film.

SNITCH L'INFILTRATO, LA TRAMA DEL FILM

L'intera storia non è frutto di fantasia ma ispirata ad una storia realmente accaduta. Il protagonista è John Matthews, imprenditore affermato e stimato da colleghi e familiari. Tutto ad un tratto, però, il suo mondo idilliaco crolla inesorabilmente. Suo figlio viene infatti incriminato per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Scioccato e comprensibilmente sconfortato dalla notizia, John decide di indagare sulla presunta doppia vita di suo figlio, scoprendo che con molta probabilità il ragazzo è stato incastrato. John accantona la sua esistenza per dedicarsi alla ricerca dei colpevoli di quanto accaduto a suo figlio e si avvale della collaborazione del procuratore Keeghan. Grazie all'aiuto della donna, John riesce ad intrufolarsi in uno dei cartelli della droga più affermati degli Stati Uniti, mettendo a repentaglio la sua vita pur di vedere suo figlio di nuovo libero.

