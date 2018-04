STEFANO DE MARTINO/ Dopo l'Isola dei Famosi torna a ballare ad Amici 2018?

Stefano De Martino torna ad Amici, il programma che lo ha lanciato nel mondo della televisione. Verrà ripreso nel cast dopo la sua avventura a L'Isola dei famosi?

28 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino

Stefano De Martino torna ad Amici, programma che lo ha portato alla ribalta e con il quale ha continuato a lavorare in qualità di ballerino professionista fino a qualche mese. Maria De Filippi ha sempre avuto fiducia nel giovane talento napoletano al quale aveva anche affidato la conduzione del daytime, almeno fino a quando Stefano ha deciso di mettersi alla prova con L'Isola dei famosi 2018. Lo riaccoglierà nel suo cast ora che tutto è finito? Lo scorso gennaio, infatti, il ballerino è partito per l'Honduras per vestire i panni dell'inviato nel reality show di Canale 5. Una scommessa che lo ha tenuto lontano da casa per circa tre mesi, periodo nel quale ha sofferto molto la lontananza dal piccolo Santiago. Non è certo un caso che, non appena rientrato a casa, De Martino abbia deciso di dedicarsi proprio al figlio, portandolo in vacanza a Disneyland Paris. Le foto del viaggio sono state pubblicate nel profilo Instagram del napoletano, confermando la felicità di lui e Santi nel trascorrere questi giorni insieme.

IL RITORNO DALL'ISOLA DEI FAMOSI

Ospite qualche giorno fa del Maurizio Costanzo Show, Stefano De Martino ha parlato del difficile ruolo di padre separato. In passato, per cercare di soddisfare al meglio il bambino nel poco tempo disponibile, cercava di accontentarlo con grandi regali ma poi ha capito che non è questa la strada giusta: "Da me ha preso l'essere ruffiano. Ti racconto cosa ha fatto quando sono tornato dall'Isola. Non si aspettava di vedermi fuori la scuola, prima è rimasto pietrificato, poi mi ha buttato le braccia al collo e detto papà mi sei mancato tantissimo, mi sono sciolto. Sono un padre separato e cerco di fare le cose giuste. Vivendo fuori casa non è semplice e allora cercavo di fare cose straordinarie per riempire il vuoto. Invece sull'Isola ho capito che contano le cose ordinarie, conta esserci sempre". Un insegnamento che De Martino avrebbe preso proprio dal maestro Costanzo: " Ho preso spunto dai riti che hai con tuo figlio: pranzare almeno una volta a settimana insieme".

È ANCORA AMORE CON GILDA AMBROSIO?

Nei tre mesi lontani dall'Italia, Stefano De Martino ha dovuto affrontare la separazione dal figlio Santiago, nato cinque anni fa dal rapporto con la modella Belen Rodriguez. Ma c'è un'altra relazione che potrebbe avere sofferto di questa lontananza. Prima della partenza per l'Honduras, il ballerino faceva coppia fissa con Gilda Ambrosio, la fashion blogger da lui frequentata a partire dalla scorsa estate (durante le vacanze ad Ibiza). Secondo quanto riportato nei mesi scorsi dal settimanale Chi, la coppia avrebbe continuato a sentirsi al telefono durante il periodo de L'Isola dei famosi anche se di recente di loro si sono perse le tracce. Stefano, infatti, ha dedicato il suo tempo a Santi, recandosi in viaggio insieme a lui, mentre Gilda è rimasta in Italia, come confermato dalle immagini del suo profilo Instagram. Questa relazione potrebbe quindi non essere riuscita a superare la separazione: saranno i diretti interessati a dare ulteriori conferme sugli sviluppi del caso?

