Sandro Mayer/ L'amore per Daniela: "mio padre non voleva che facessi il giornalista" (Sabato Italiano)

Sandro Mayer si racconta ai microfoni di Sabato Italiano ricordando l'infanzia a Napoli, il sogno di diventare giornalista e l'amore per la moglie Daniela e la figlia.

28 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Sandro Mayer

Sandro Mayer, voce fuori campo di Ballando con le stelle 2018 e tra i più importanti giornalisti italiani, direttore del settimanale di Più, si racconta ai microfoni di Sabato Italiano ricordando l’infanzia a Napoli, gli studi e i primi anni della sua carriera che non è stata sempre facile. Dopo essere nato a Piacenza, Sandro Mayer, con i genitori e il fratello maggiore si è trasferito a Napoli dove ha capito quale sarebbe stato il suo futuro girovagando per le strade della città. “Napoli l’ho amata molto. Abitavo in una zona popolare dove c’era anche il contrabbando di sigarette, ma nessuno ti faceva niente. Il quartiere era una grande famiglia", ricorda Sandro Mayer che, poi, per il lavoro del padre, si è trasferito prima a Roma e poi a Milano. Prima di lasciare Napoli, però, quando aveva 10 anni, passando sotto la sede storica de Il Mattino, il direttore ha capito di voler fare il giornalista deludendo le aspettative del padre che avrebbe preferito per lui un lavoro diverso.

SANDRO MAYER: UNA CARRIERA DI SUCCESSI

Dopo aver capito di voler fare il giornalista, Sandro Mayer ha studiato per realizzare il suo sogno completando il suo percorso a Milano. Tra una fotografia e l’altra, Sandro Mayer ricorda di essere stato bocciato due volte: “La prima al terzo liceo e la seconda all’esame da giornalista”. Sandro Mayer, però, è riuscito comunque a realizzare il suo sogno diventando uno dei più importanti giornalisti italiani. “Il segreto è fare il proprio lavoro con lo stesso entusiasmo di quando avevi trent’anni”, dice Mayer. Il direttore, poi, racconta il suo amore per Daniele, la donna della sua vita. I due si sono incontrati durante un viaggio in Versilia quando il direttore aveva 17 anni. Da quel giorno non si sono più lasciati e stanno insieme da quasi cinquant’anni. Un grande amore coronato dalla nascita di una figlia, Isabella, che ha seguito le orme del padre.

