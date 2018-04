Selvaggia Lucarelli vs Grande Fratello 2018/ Frecciatina a Barbara d'Urso: "La gente dell'amica delle donne"

Selvaggia Lucarelli pubblica alcune dichiarazioni di Luigi Favoloso, attuale concorrente del Grande Fratello e lancia un nuovo attacco a Barbara d'Urso.

28 aprile 2018 Redazione

Barbara d'Urso

Che il rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso non sia mai stato idilliaco è fatto noto. Già nel 2017 la penna del Fatto Quotiano era stata ritenuta colpevole del reato di diffamazione ai danni della conduttrice del Grande Fratello e costretta a pagare un risarcimento per alcune sue dichiarazioni al vetriolo. In seguito a tale processo la Lucarelli non si era mai scusata con la d'Urso, restando ferma sulle sue posizioni critiche, riconfermate per altro anche qualche ora fa. La blogger e attuale giudice di Ballando con le stelle ha pubblicato nel suo profilo Twitter un commento particolarmente pungente, nel quale ha criticato la scelta di alcuni concorrenti del Grande Fratello. Ad essere chiamato in causa è stato Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric, accusato di avere condiviso in passato gli ideali del gruppo "Sesso, droga e pastorizia" inneggiante alla violenza sulle donne e al razzismo.

LA FRECCIATINA A BARBARA D'URSO

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato nel suo profilo Twitter alcune immagini e dichiarazioni di Luigi Favoloso, inneggianti la violenza e il razzismo. Ha quindi specificato nel suo commento: "E sempre a proposito di #gf15 e di Favoloso, rammento a chi l'ha messo nella casa che questi sono i leader del gruppo Pastorizia, con cui Favoloso ha condiviso (pubblicamente) cene ed ideali. Come volete, però poi non le fate le battaglie contro la violenza sulle donne, grazie". Solo qualche giorno fa, la giudice di Ballando con le stelle, aveva pubblicato altre dichiarazioni del gruppo "Sesso, droga e pastorizia", sul quale lei stessa era intervenuta in passato, riuscendo a causarne la chiusura. La Lucarelli aveva infatti specificato: "Ricordo sempre che questo è quello che partorì Favoloso quando feci chiudere Il più famoso gruppo di bulli sul web. Di cui è sempre stato amico e sostenitore. Questa è la gente che ha fatto entrare l'amica delle donne". Il riferimento a Barbara d'Urso è solo sussurrato, senza però mai farne esplicitamente il nome...

