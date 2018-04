Simona Ventura/ Difende Biondo e si scaglia contro Heather Parisi (Amici 2018)

Simona Ventura difende Biondo, attacca Heather Parisi sui social e divide il pubblico del serale di Amici 2018: molti telespettatori, infatti, la considerano poco oggettiva.

28 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Simona Ventura

Simona Ventura continua a difendere Biondo. La conduttrice che è tornata in tv grazie a Maria De Filippi come membro della commissione esterna, continua a difendere i concorrenti dalle critiche degli insegnanti e degli altri membri della commissione esterna. Sempre dalla parte dei giovani e del talento, Simona Ventura, esattamente come faceva quando era un giudice di X Factor, continua a scagliarsi contro i colleghi per difendere tutti i concorrenti. Nelle prime tre puntate del serale di Amici 17, Simona Ventura si è scontrata sia con Ermal Meta che con Heather Parisi per difendere, in entrambi i casi, il Biondo che è stato criticato sia dal cantautore che dall’ex ballerina americana. Nella prossima puntata, Simona Ventura si scontrerà nuovamente con la Parisi?

LO SCONTRO SOCIAL CON HEATHER PARISI

Simona Ventura, dopo aver risposto a Heather Parisi in diretta, ha replicato alle dichiarazioni dell’americana pubblicando un video ironico su Twitter con cui ha lanciato una frecciatina alla collega di commissione. “Va bene che il mondo va al contrario, ma ho visto che Heather ha messo un like a uno che insultava Biondo… lui si merita tutto il successo che sta avendo e ha pure difeso Heather mettendosi contro i fan… malissimo, malissimo, vedo uno di 58 anni che si comporta come una di 18 e uno di 18 che si comporta come uno di 58. Non va bene” – ha detto la conduttrice in un video che ha poi commentato con la seguente didascalia - “Ecco il video che inneggerebbe alla violenza... Benvenuti al campionato mondiale di volta frittate!”. Parole che non sono andate a genio alla Parisi che ha risposto sì sui social, ma che sicuramente replicherà in diretta.

SIMONA VENTURA TROPPO BUONISTA?

Se Ermal Meta è considerato il più obiettivo della commissione esterna e l’unico in grado di poter dare un vero giudizio ai cantanti in gara, i giudizi di Simona Ventura dividono gli utenti dei social. La conduttrice, infatti, da parte dei fans del serale di Amici 17 è considerata troppo buonista. Se i fans del Biondo hanno apprezzato la presa di posizione di Simona Ventura, alcuni non la ritengono oggettiva. Il talento del Biondo, infatti, continua a dividere gli spettatori del programma di Maria De Filippi che continuano a non considerare giusti determinati giudizi. La Ventura, però, porta avanti il suo giudizio convinta che il Biondo abbia davvero una marcia in più. Continuerà ad essere della stessa idea anche dopo il quarto serale?

