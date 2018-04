Suspiria, il remake di Luca Guadagnino/ "Non è per deboli di cuore": parla il capo marketing di Amazon

Suspiria, il remake di Luca Guadagnino del successo di Dario Argento è stato presentato al CinemaCon di Las Vegas. Il capo marketing di Amazon avvisa il pubblico.

28 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Luca Guadagnino

Luca Guadagnino, dopo il grande successo di “Chiamami col tuo nome”, è tornato stupendo tutti quelli che, nel corso della manifestazione CinemaCom di Las Vegas, ha presentato il remake di Suspiria, il classico di Dario Argento. All’evento, Amazon ha presentato le sue produzioni cinematografiche. Dopo aver visto “Suspiria”, c’è chi è rimasto totalmente scioccato e chi non è riuscito a restare in sala fino al termine della produzione. Qualcuno l’ha giudicato “violento e sanguinario” mentre altri hanno detto: «Non potevo distogliere lo sguardo». E ancora: «Mai visto un film così». Il capo marketing Amazon, invece, per distogliere l’attenzione ha detto: “Non è per deboli di cuore”. La sequenza trasmessa è completamente diversa dal film di Dario Argento. L’attrice è Dakota Johnson, tornata a lavorare con Guadagnino dopo A Bigger Splash.

SUSPIRIA, IL REMAKE DI LUGA GUADAGNINO: LA SEQUENZA CHE HA SCIOCCATO TUTTI

Il remake di Suspiria realizzato da Luca Guadagnino è ambientato in una scuola di danza di Berlino dove arriva una giovane ballerina americana, dai capelli rosso fuoco, interpretata da Dakota Jhonson. Nella scuola si verificherebbero poi sparizioni, episodi di violenza, terribili segreti e molto sangue. Nella sequenza in questione, durante le prove, mentre Dakota Jhonson fa una piroetta, un’altra ballerina, molto simile ad una bambina voodoo, viene spezzata in due. Una scena da brividi durante la quale non mancano schegge d’ossa, urina e molto sangue. Una scena che ha spinto molti presenti nella sala a non guardare qui. Luca Guadagnino, però, prima della messa in onda della sequenza, aveva avvisato tutti che il suo remake è completamente diverso dal film di Dario Argento.

