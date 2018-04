THE SCORE/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando e Robert De Niro (oggi, 28 aprile 2018)

The Score, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: Marlon Brando, Robert De Niro, Edward Norton, alla regia Frank Oz. La trama del film nel dettaglio.

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE ROBERT DE NIRO

Questa sera, sabato 28 aprile 2018, su Rete 4 a partire dalle ore 23:15 viene trasmessa stasera la pellicola The Score. Una pellicola del 2001 che è stata l’ultima in cui ha recitato il celebre attore Marlon Brando. La regia è di Frank Oz con il soggetto scritto da Daniel E. Taylor e Kario Salm con quest’ultimo che si è occupato anche dell’adattamento della sceneggiatura in collaborazione con Lem Dobbs e Scott Marshall Smith. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Rob Hahn, il montaggio è stato eseguito da Richard Pearson mentre le musiche sono state scritte da Howard Shore. Nel cast figurano anche Robert De Niro, Edward Norton, Angela Bassett, Gary Farmer e Paul Soles. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE SCORE, LA TRAMA DEL FILM

Nick è un abile ladro che dopo aver passato la propria vita a scappare dalla polizia per aver commesso una lunga serie di furti, ha deciso di dare una svolta. Infatti, non ha alcuna intenzione di commettere reati tant’è che ha aperto a Montreal in Canada, un bellissimo ristorante che gestisce assieme alla fidanzata Diane alla quale ha promesso una vita tranquilla nella legalità. Tuttavia una sera si presenta a cena una vecchia conoscenza di Nick, Max. I due in passato sono stati complici e soci d’affari in tantissime avventure. Max vuole proporre all’amico un ultimo furto grazie al quale riuscire a mettere le mani su un bottino dal valore straordinariamente spropositato. Si tratta di un antico scettro realizzato nel corso del Seicento e che ora si trova in custodia nei pressi di una società che si deve occupare di un trattamento per eliminare alcuni insetti nocivi che sembrano essere presenti al suo interno. Inizialmente Nick non appare per nulla sicuro della cosa salvo poi convincersi che questa sia l’occasione giusta per entrare in possesso delle risorse necessarie per avere un tenore di vita accettabile per il resto dei suoi giorni da passare al fianco di Diane. Nel colpo entra anche una terza persona, un giovane ed ambizioso latro di nome Jack. Sarà proprio Jack a mettere in atto parte del piano ordito da Nick e Max ed ossia facendosi assumere nella società che ha in custodia il prezioso oggetto. Un piano ben congeniato nel quale ha un ruolo altrettanto importante lo stesso Nick che dovrà entrare nella struttura attraverso la rete fognaria per spuntare esattamente nel luogo dove l’oggetto viene conservato con la massima sicurezza. Tutto per Nick andrà per il meglio nonostante il tentativo di Jack di fregarla, ma l’esperienza e la sua abilità faranno decisamente la differenza.

