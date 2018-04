TRUE LIES/ Sul 20 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 28 aprile 2018)

True Lies, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, alla regia James Cameron. La trama del film nel dettaglio.

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su canale 20

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER

Il film True Lies va in onda su Canale 20 oggi, sabato 28 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola action che è stata affidata alla la regia di James Cameron e vede protagonista un mostro sacro del cinema americano come Arnold Schwarzenegger. Al suo fianco troviamo un altro volto noto del cinema a stelle e strisce come Jamie Lee Curtis. Arnold Schwarzenegger e James Cameron avevano già collaborato in precedenza sul set di film come Terminator e Terminator 2 - Il giorno del giudizio. True Lies sarà l'ultimo film in cui Cameron dirigerà Schwarzenegger. La trama di True Lies non è totalmente inedita in quanto prende leggermente spunto da una pellicola thriller francese del 1991 mai trasmessa in tv nel nostro Paese. Il regista James Cameron ha anche prodotto la pellicola e collaborato nella fase di montaggio assieme a Conrad Buff. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRUE LIES, LA TRAMA DEL FILM

La trama narra l'avventura di Harry Tasker, un agente segreto americano che agli occhi della sua famiglia è un normale impiegato di una piccola azienda informatica. Il tranquillo ed apparentemente abitudinario Harry Tasker, nasconde un segreto alla sua famiglia, l'uomo non è chi dice di essere. Dietro alla copertura di rappresentante di dispositivi informatici, Harry è uno degli agenti segreti di punta di una nota agenzia privata americana. La sua famiglia, all'oscuro della sua doppia vita, scopre tutta la verità nel corso di un'operazione segreta che vede Harry impegnato in Svizzera. Nel frattempo Helen, la moglie di Harry, si abbandona al corteggiamento di un venditore di automobili, sentendosi abbanondata da suo marito. Harry dovrà così cercare di catturare una pericolosa criminale internazionale, Juno Skinner, e nel frattempo tentare di salvare il salvabile nel suo rapporto matrimoniale.

