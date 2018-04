The Kolors/ Stash: tra il "flirt" con Anna Tatangelo e il ricovero in ospedale (Amici 2018)

The Kolors e Stash ritornano ad Amici 17 in occasione del serale di oggi, sabato 28 aprile 2018. Un ritorno molto atteso che mette al centro dell'appuntamento i duetti per tutti i cantanti ed aumenta il livello di difficoltà per tutti gli studenti ancora in lizza per la vittoria finale. L'evento ha riscosso un grande applauso da parte degli ammiratori dei The Kolors, soprattutto alla luce del recente ricovero di Stash. Niente di preoccupante, come ha sottolineato lo stesso frontman della band, ma un piccolo controllo dovuto al suo noto problema di pressione bassa. Ad un passo dal nuovo tour, la voce del gruppo musicale ha voluto fare un check up completo per assicurarsi che i valori siano tutti apposto. Ed ora la band è pronta e carica per il nuovo disco, in seguito al debutto sul palco del Festival di Sanremo che li ha visti fra i protagonisti dell'ultima edizione. I The Kolors hanno infatti ricordato a tutti i fan che sono in lavorazione e che presto regaleranno nuovi brani a tutti gli appassionati, come dimostra il post condiviso su Facebook negli ultimi giorni. Un annuncio che non poteva che riscuotere un forte successo fra i fan del gruppo, che non vedono l'ora di vederli di nuovo all'opera. Soprattutto chi attendeva in realtà solo un altro inedito e non un disco completo. Clicca qui per vedere il post dei The Kolors.

LE VOCI (SMENTITE) SU UN FLIRT TRA STASH E ANNA TATANGELO

Ci sono stati non pochi rumors negli ultimi giorni riguardo al possibile flirt in corso fra Stash dei The Kolors e Anna Tatangelo. Secondo alcune pagine di gossip e diversi commenti sui social, i due artisti sarebbero fin troppo vicini negli ultimi tempi: l'ipotesi tuttavia è stata smentita dallo stesso cantante, che ha voluto mettere tutto a tacere. Stash e la Tatangelo non sono mai usciti insieme, ha rivelato in una Story di Instagram, motivo che preclude addirittura la nascita di una presunta storia d'amore. Si era parlato infatti di un avvistamento lungo le strade di Milano, come sottolinea Napoli Today, ma nulla di confermato. Ed a quanto pare potrebbe esserci stato un abbaglio: i due non si trovavano quindi al locale dal vivo Major. Questo almeno stando alle parole di Stash. Messe da parte le voci di corridoio romantiche, Stash e i The Kolors si preparano a salire sul palco di piazza San Sebastiano di Melilli, in provincia di Siracusa, per un concerto live che avrà luogo il prossimo 6 maggio. Un'occasione per proseguire con il Frida Tour, realizzato per promuovere la canzone sanremese e l'ultimo album You.

