Una Vita/ Anticipazioni: Fernando parla con Teresa, il ricovero di Cayetana l’unica soluzione? (28 aprile)

Una Vita, anticipazioni e trame puntata di sabato 28 aprile 2018: Fernando parla con Teresa, il ricovero di Cayetana l’unica soluzione per evitare il peggio?

28 aprile 2018 Valentina Gambino

Una Vita, anticipazioni 28 aprile

Gli amici di Una Vita, tornano puntuali anche oggi, verso la fine della settimana. In attesa di scoprire tutto ciò che accadrà lunedì pomeriggio, vediamo di svelare cosa è successo e cosa accadrà in quel di Acacias 38. Anticipazioni e trame non mancano mai, specie quando si tratta di un buon riassunto in attesa di scoprire le nuove emozionanti avventure di nobildonne e servitù tra rivelazioni, ripicche, tragiche vendette e improvvise prese di posizione. Nella puntata di ieri (venerdì 27 aprile 2018), abbiamo visto Felipe portare Celia in carrozza lungo il fiume per godere del meraviglioso spettacolo offerto dalla luna piena e poter recuperare quindi anche un poco di intimità precedentemente perduta. La donna però, dopo essersi presentata è andata via completamente da sola. Umiliato per il gesto, Felipe ha deciso di vendicarsi dando scandalo in Paese e invitando Huertas a prendere il posto della moglie al suo fianco in carrozza. Celia ha raggiunto Cruz e gli ha consegnato i documenti falsi.

Una Vita, il ricovero di Cayetana l’unica soluzione per evitare il peggio?

Dopo avere fatto un approfondito riassunto delle ultime situazioni, scopriamo pure cosa accadrà oggi pomeriggio durante la messa in onda di una nuova puntata del sabato dedicata a Una Vita. Come ben sapete la telenovela spagnola andrà in onda subito dopo Beautiful e prima del “cugino” Il Segreto. La puntata che verrà trasmessa sarà la numero 444 e ci racconterà di Celia Alvarez Hermoso che non appare preoccuparsi più di tanto dell’arrabbiatura del marito Felipe, che finisce ancora una volta a letto con Huertas. Nonostante questo, Celia conferma di essere innamorata di Cruz e decide quindi di partire con lui e il fratello Coque. Intanto Rosina vorrebbe organizzare una piccola festa alla Deliciosa per rendere pubblica la sua amicizia con Arturo ma lui la umilia davanti a tutti in pasticceria e non ha intenzione di partecipare al party organizzato per loro. Il commissario Del Valle accusa Cayetana di aver tentato di ammazzare Fabiana e vuole che si ricoveri in una clinica. La Sotelo-Ruz continua a fingersi malata ma in realtà sta bene. Mauro va a cercarla in casa ma non trova nessuno mentre Fernando suggerisce a Teresa di fare ricoverare Cayetana per evitare che possa farle del male: come andrà a finire?

