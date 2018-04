Uomini e Donne/ Tomas e Donatella, storia finita? La dama confessa: "Voglio solo lui, ma..." (Trono Over)

28 aprile 2018 Anna Montesano

Tomas e Donatella, trono Over

Una delle coppie che in questi mesi è diventata protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, assieme a Gemma e Giorgio e a Ida e Riccardo, è sicuramente quella composta da Donatella Lopar e Tomas Fierro. Nel corso dell'ultimo confronto in studio, però, i due hanno avuto un durissimo scontro, durante il quale il cavaliere si è detto deluso e molto amareggiato dalle parole della dama. In molti si chiedono se, dopo quello scontro, Tomas e Donatella abbiano deciso di chiudere la loro conoscenza, ma le anticipazioni parlano chiaro: non è così. Nonostante le sue perplessità, Donatella è pronta a continuare la storia con Tomas. Lo conferma nel corso di un'intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, dove svela: "Continuo a pensare di voler conoscere solo lui, ma spero che questa discussione sia servita a sbloccarlo. Ci dobbiamo evolvere".

Donatella e Tomas: la storia continua

"A me dispiace che lui ci sia rimasto male - aggiunge poi la Lopar - Mi ha fatto soffrire vederlo così, ma Tomas deve mettersi nei miei panni e capire cosa mi ha spinto a parlarne". Donatella è convinta, infatti, di aver già fatto molto per il cavaliere di Uomini e Donne: "Io di passi nei suoi confronti credo di averne fatti dall'inizio del nostro rapporto, infatti lui è certo dei miei sentimenti. - così conclude - Posso chiedergli scusa se l'ho offeso, ma non posso scusarmi per i miei dubbi, perchè non ho inventato nulla per screditarlo". Insomma, Donatella è pronta a ricominciare con Tomas, sperando in un suo cambiamento. Anche il cavaliere non sembra pronto a lasciar andare questa conoscenza che potrebbe, quindi, a breve trasformarsi in una bellissima storia d'amore.

