VITTORIO CECCHI GORI/ Rita Rusic, il 76° compleanno e la voglia di fare ancora un film (Sabato Italiano)

Vittorio Cecchi Gori, auguri speciali a Sabato Italiano dell'ex moglie Rita Rusic per il 76° compleanno. Una sorpresa per il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina

28 aprile 2018 Fabio Belli

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic

Venerdì 27 aprile, Vittorio Cecchi Gori ha compiuto 76 anni. Un traguardo importante per il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, che dopo tante vicissitudini professionali e giudiziarie, è stato costretto anche ad affrontare problemi di salute molto gravi, con un'ischemia cerebrale, il coma e la successiva ripresa. Per Cecchi Gori sono arrivati già gli auguri della Rai, con il programma condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane, che ha dato appuntamento a Cecchi Gori già per la giornata successiva, in cui grande spazio al 76esimo compleanno del produttore sarà regalato dal programma settimanale di Rai Uno, sempre con la Daniele al timone, "Sabato Italiano".

GLI AUGURI DI "STORIE ITALIANE"

Eleonora Daniele ha contattato telefonicamente Vittorio Cecchi Gori, che è stato molto felice di ricevere gli auguri attraverso "Storie Italiane": "Che bello ricevere gli auguri dalla Rai che è come averli da tutta l’Italia, la Rai è l’Italia," ha commentato Cecchi Gori, continuando: "Il primo a farmi gli auguri è stato Fausto Bertinotti che non vedo da un sacco di tempo. Anche mio figlio Mario che torna oggi da Londra e pure Rita mi ha fatto oggi gli auguri. Festeggerò facendo quello che faccio ogni giorno, ma non ci sarà la torta visto che nella mia dieta non sono previsti gli zuccheri. La mia speranza è riuscire a fare un altro bel film per fare divertire gli italiani come ho fatto tutta la vita come mio padre. Adesso contribuisce anche mio figlio Mario. Vediamo se mi aiuta lui e facciamo un bel film per gli italiani."

IL RIAVVICINAMENTO CON RITA RUSIC

La Rita citata da Cecchi Gori nella telefonata è ovviamente Rita Rusic, l'ex moglie del produttore che ha caratterizzato un periodo molto importante della sua vita, fatta anche di grandi storie d'amore come quella con Valeria Marini, successiva a quella con l'attrice. In una recente intervista rilasciata a Libero, Cecchi Gori ha d'altronde spiegato come dopo il suo malore ci sia stato un riavvicinamento con l'ex moglie: "Quando ho rivisto accanto a me mia moglie Rita e mio figlio Mario, ho detto loro: “Voglio tornare a casa”. Mia moglie ha chiesto: “Dove? Con chi?”. “A casa nostra”, ho risposto e quel “nostra” rivelava il pensiero del mio cuore. Ma non siamo tornati insieme: Rita ha una sua casa e ci vive ora con mio figlio Mario. Mentre io ho un appartamento ai Parioli. Ma io e Rita ora andiamo d’accordo, in fondo, nonostante il divorzio, nessuno dei due si è risposato, nessuno dei due ha avuto figli da altri."

© Riproduzione Riservata.