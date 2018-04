Valentina Verdecchi/ Il ritorno sul palco dopo l'infortunio (Amici 2018)

Per Valentina Verdecchi è arrivato il momento di tornare a ballare dopo due settimane di stop dovute al suo infortunio alla coscia, riuscirà a rimanere ancora in gara o sarà fermata?

28 aprile 2018 Hedda Hopper

Valentina Verdecchi, Amici 17

Il momento della verità è arrivato e Amici 2018 questa sera tornerà in onda con Valentina Verdecchi di nuovo pronta a ballare. La mamma romana ha già dovuto affrontare non poche difficoltà in queste settimane e questo l'ha messo spessa con le spalle al muro riducendola in lacrime. Tutto è cambiato quando Maria De Filippi le ha permesso di vedere la madre che l'ha pregata di andare avanti per la sua strada con il suo solito sorriso, la sua verve e il suo modo di fare che la rendono unica nonostante la mancanza di studi. Il momento più bello è stato sicuramente quello in cui Valentina ha parlato del suo bambino e ha potuto vedere i suoi disegni, gli stessi che le hanno poi recapitato in casetta. Purtroppo le cose non sono state solo belle due settimane visto che, quella stessa sera, ballando, Valentina ha avuto uno strappo alla coscia che poteva metterla alla porta. Il primo dottore le ha diagnosticato tre settimane di stop e quindi l'uscita dalla scuola, il secondo le ha permesso di tornare in sala prova a ballare e salvare il suo posto ad Amici 17, come andrà il nuovo serale?

VALENTINA VERDECCHI TORNA A BALLARE

Valentina Verdecchi torna a ballare dopo aver saltato il serale della scorsa settimana di Amici 2018 e le cose per lei potrebbero non essere molto diverse dal solito. Alessandra Celentano è pronta a metterla sotto torchio questa sera ma gli auspicii non sono dei migliori. In settimana Valentina è riuscita a rimanere al sicuro dalle critiche dell'insegnante per via della mancata esibizione ma tutto torna in gioco questa sera con le sue esibizioni singole e la battle tra ballerini che li metterà uno contro l'altro, ognuno nel suo stile. Il rischio che Valentina rimanga al palo alla fine della prima fase c'è e non è piccolo visto che in molti sono concordi nel dire che lei non abbia fatto molti passi avanti in questi giorni e non solo per via del suo infortunio. La scorsa settimana nessun concorrente è stato eliminato e c'è la possibilità che la ballerina possa davvero essere la prossima vittima di questo serale. Sensualità e movimento sono alla base delle sue nuove esibizioni, questo potrebbe conquistare Goodson e Garrison ma non la Celentano.

