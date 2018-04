Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 28 aprile: Rupert Everett, Giovanni Allevi e Patty Pravo

Verissimo torna in onda oggi, sabato 28 aprile, su canale 5: Silvia Toffanin intervista rupert Everett, Giovanni Allevi, Patty Pravo, Gianmarco Tognazzi e Valeria Graci.

28 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Giovanni Allevi e Silvia Toffanin

Dopo la scorsa puntata dedicata interamente alla reunion dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 che ha incollato davanti ai teleschermi 2.376.000 telespettatori con il 21.8% di share, oggi, sabato 28 aprile, alle 16 su canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo. Ogni settimana, nel salotto di quella che è da dodici anni la sua casa, Silvia Toffanin incontra e raccoglie le dichiarazioni dei personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e dello sport. Il programma del sabato pomeriggio di canale 5 è da ventidue anni un appuntamento fisso per gli italiani che, ogni settimana, premiano il rotocalco con gli ascolti. Ogni anno, Verissimo si rinnova e con Silvia Toffanin come padrona di casa, sta raccogliendo da anni grandi successi.

VERISSIMO: GLI OSPITI DEL 28 APRILE

Grandi ospiti per la nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin incontra per la sua prima intervista l’attore hollywoodiano Rupert Everett, regista e interprete di ‘The Happy Prince’, il nuovo film da lui diretto che racconta la vita di Oscar Wilde. Per la prima volta, nel salotto di Verissimo, ci sarà anche il grande musicista Giovanni Allevi che, con la sua musica, è famoso in tutto il mondo e che parlerà del suo ultimo libro dal titolo “L’equilibrio della lucertola”. Ci sarà poi la grande artista Patty Pravo che racconterà i dettagli della sua vita privata e professionale come i suoi cinque matrimoni e i grandi successi conquistati nel corso della sua grandissima carriera. La cantante farà così un bilancio dei suoi 70 anni vissuto sempre a mille e nel corso dei quali non si è fatta mancare assolutamente nulla. Infine, saranno ospiti Gianmarco Tognazzi e Valeria Graci.

VERISSIMO: L’INTERVISTA DI RUPERT EVERETT

Rupert Everett è l’ospite speciale della puntata odierna di Verissimo. L’attore si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin parlando della scelta di rivelare la sua omosessualità: “Non volevo essere costretto a mentire, perché quando menti sei in una posizione fragile. Non è stata una vera scelta, ma frequentavo abitualmente discoteche gay e non volevo essere costretto a mentire, perché quando menti sei in una posizione fragile e sei vulnerabile. Ora ho un compagno con il quale sono felice da 11 anni", ha detto. Amatissimo dai fans e dagli addetti ai lavori, Rupert Everett ha descritto il dorato mondo di Hollywood: “Hollywood è un posto troppo stressante per gli attori. Ti senti sempre di essere o in una lista di quelli che stanno avendo successo o nell’altra, di quelli che ne stanno riscuotendo meno. E’ molto angosciante". Everett, inoltre, ha anche parlato di Cameron Diaz rivelando che, per il momento, ha smesso di recitare, ma che sicuramente tornerà a lavorare.

