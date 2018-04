AIDA NIZAR, BAYE DAME ESPULSO?/ "Se non esce, me ne vado io" (Grande Fratello 2018)

Aida Nizar, Baye Dame espulso? Il concorrente senegalese del Grande Fratello 2018 chiede la squalifica della spagnola o uscirà lui. In arrivo sorprese nella prossima puntata.

29 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Aida Nizar e Baye Dame - Grande Fratello 15

Nella casa del Grande Fratello 2018 sembrava essere tornato il sereno, ma è bastata una frase pronunciata da Aida per far scoppiare nuovamente il finimondo. Secondo Baye Dame, Aida Nizar gli avrebbe detto: “Puzzi, torna in Senegal”. Una frase che avrebbe fatto infuriare Baye Dame che, al culmine della rabbia, avrebbe dichiarato agli altri concorrenti che, se lunedì Aida non sarà squalificata, lascerà il programma. “Questo non è nemmeno il mio Gf, ma il GF di tutti i ragazzi gay dell’Africa, dei bambini nati in Italia, dei cinesi presi in giro, io c’ho messo la faccia e basta. Io sto cercando di dare voce alle nuove generazioni. Una donna di 42 anni dopo quello che ha detto e fatto non si è azzardata nemmeno a venire da me e dirmi ‘comunque scusa ho sbagliato’. Che messaggio lanciamo ai bambini di 10 anni? Che possono dire tutto? Che possono prendere in giro un ragazzino cinese? Mio padre non mi ha educato per questo”, sono state le parole di Baye che pretende le scuse della Nizar.

IL CONFRONTO TRA AIDA NIZAR E DANILO AQUINO

Dopo i nuovi scontri, il gruppo ha cercato di trovare un punto d’incontro con Aida Nizar. Danilo Aquino, in giardino, per la prima volta ha avuto un confronto sereno con la concorrente spagnola. Il romano ha cercato di spiegare a Danilo quanto il suo carattere forte possa creare problemi al gruppo. “Non è che Aida non ha avuto problemi, ho saputo affrontarli e superarli” risponde Aida sottolineando quanto abbia lavorato per ottenere quello che ha oggi – “Dietro a quello che tu vedi c’è tanto lavoro e tanta sofferenza, se ho un sogno lavoro molto per questo”. Il discorso, poi si sposta su una frase che Aida avrebbe detto a Mariana e che avrebbe toccato la campana. La frase incriminata ad Aida sarebbe riferita al cibo e che avrebbe toccato Mariana al punto da non farla cenare.

