ANDREA IANNONE/ Tornato al podio e al centro del gossip grazie a Belen Rodriguez (Che tempo che fa)

Andrea Iannone ha ricevuto di recente le lodi della compagna Belen Rodriguez ed è ritornato sul podio della MotoGp. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa

Andrea Iannone

Andrea Iannone ha ricevuto di recente le lodi della compagna Belen Rodriguez, che lo ha definito meraviglioso e al tempo stesso folle. Il pilota di Moto GP è tornato tuttavia ad impegnare le pagine di gossip per via del recente incontro fra la showgirl argentina e l'ex fidanzato Fabrizio Corona. Un incontro che ha dato vita a un tam tam di rumors che li vedevano già impegnati in un ritorno di fiamma. Niente di nuovo insomma per Iannone, che in quanto metà della mela della Rodriguez è di certo abituato a clamori di questo tipo. Questa sera il centauro sarà ospite a Che tempo che fa. L'uomo perfetto, come lo ha etichettato Belen in un'intervista a Grazia, ha avuto modo di seguire la showgirl anche nel recente shooting intimo a Fasano. Come sottolinea TgCom24, il pilota non ha perso l'occasione per osservare la modella alle prese con scatti piuttosto intimi, al fianco di due pilastri del clan Rodriguez: Veronica, la madre dell'argentina, e il piccolo Santiago. Iannone tuttavia ha deciso di mantenere le distanze, dato che ha trascorso il tempo ad allenarsi alla cyclette. Senza dimenticare sguardi provocanti e sorrisi sensuali che Belen non ha mancato di regalare al suo principe azzurro.

ANDREA IANNONE, PRONTO A UNA RIVINCITA NELLA MOTOGP

A pochi giorni dal podio dell'ultima gara di Austin, Andrea Iannone è pronto a dimostrarsi fedele alla Suzuki, anche se non nega di aver ricevuto altre proposte. Il pilota è apparso emozionato per risultato ottenuto, dopo una gara valutata con astuzia, nonostante l'iniziale tentativo di superare Marc Marquez nei primi giri. Un'impresa che fa parte del suo istinto, ha rivelato subito dopo ai microfoni, nonostante in quel momento fosse chiaro il vantaggio dell'avversario. La performance di Iannone non è passata invece inosservata a Valentino Rossi, che non ha potuto notare come la Suzuki sia riuscita a lasciarsi alle spalle il 2017 pieno di sconfitte. L'applauso del pubblico ha impegnato inoltre i social: i fan non hanno esitato a riempire di like e congratulazioni il pilota, invitandolo a non dare spago alle critiche ricevute. La performance di Iannone è piaciuta in modo particolare agli appassionati di MotoGP, che non vedono l'ora di vederlo primeggiare come un tempo.

