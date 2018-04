Amici serale 2018, Irama vincitore quarta puntata/ Nessun eliminato, Einar rischia di uscire ma...

La quarta puntata di Amici serale 2018 viene vinta da Irama, che non può salvare nessuno. Einar rischia grosso ma si salva coi cavalli di battaglia. Nessuna eliminazione.

La quarta puntata di Amici 2018 ha regalato come sempre parecchi scossoni e tante emozioni. Nessun eliminato a fine serata ma un vincitore inaspettato: Irama. Partiamo dal principio per scoprire quanto accaduto durante il talent show di Maria De Filippi. Si comincia con le due prove corali impreziosite dagli ospiti della serata. La squadra bianca e la squadra blu si esibiscono rispettivamente con Emma Marrone (Calore" e "Amami") e con Alessandra Amoroso ("Immobile", "Comunque andare"). La partenza della puntata è frizzante e volano alla seconda fase Einar, Carmen, Bryan e Lauren. A rischiare l'eliminazione, invece è Matteo, che viene fermato da Rudy Zerbi. Per i bianchi tutti i concorrenti passano alla fase successiva del gara. Nella seconda parte del programma si procede con le sfide dirette tra i concorrenti delle due squadre. Il pubblico come di consueto diventa decisivo attraverso il televoto. La squadra bianca si porta a casa quattro sfide grazie ai successi di Valentina, Biondo e Emma con "Someone like you" di Adele, Irama e Luca.

La squadra dei blu si è invece conquistata tre duelli grazie al duetto di Carmen con I The Kolors e Facchinetti, al pezzo cantato sempre da Carmen assieme a Einar, 'Non mi avete fatto niente' e la coreografia di Lauren. Al termine delle varie sfide sono i ragazzi della squadra blu a rischiare l'eliminazione. Il pubblico da casa manda in finalissima Emma, Irama e l'acclamatissimo Biondo. Zic, Valentina Luca finiscono invece a rischio eliminazione. Nel frattempo viene ricordata la logorante tragedia del Bataclan, con la lettera di Antoine Leiris scritta dopo aver perso la moglie per mano dei terroristi. La interpreta Marco Bocci: "Venerdì sera avete rubato la vita di una persona eccezionale, l'amore della mia vita, la madre di mio figlio, eppure non avrete il mio odio. Siete anime morte perciò non vi farò il regalo di odiarmi. La vostra è una battaglia persa. L'ho vista stamattina finalmente. Era bella come quando mi inammorai di lei. Sono devastato dal dolore. Siamo rimasti mio figlio e io ma siamo più forti di tutti voi. Mio figlio ha appena 17 mesi e per tutta la vita vi farà l'affronto di essere libero e felice. Perché no, voi non avrete nemmeno il suo odio".

Nella terza fase della puntata Emma ha cantato il celebre pezzo di Lana del Rey, Young and Beautiul, mentre Irama si è esibito col suo inedito, idem Biondo. La commissione dello spettacolo sceglie Irama come vincitore, che a sorpresa si conferma campione per la seconda volta di fila. Emma e Biondo finiscono nella zona rossa e Irama non può salvarli dal momento che anche nella quarta puntata è stato abolito tale privilegio. Il direttore artistico Luca Tommassini opta per Lauren, poi prova a consolare Bryan, deluso e orientato ad abbandonare il talent per le critiche ricevute. A riportare la normalità ci ha pensato Emma Marrone, capace di spronare il ballerino nel suo momento più delicato: "Non stare a testa bassa. Qualche mese fa è uscito il mio disco, il più importante della mia carriera. Ci ho lavorato per due anni, perché era importante per me. Mi aspettavo grandi cose da questo disco eppure non ha raggiunto i numeri che tutti si aspettavano. Viviamo in un paese in cui se non vendi, non vali. È facile fare questo mestiere quando tutti vi portano in alto. Non prestate il fianco, la gente non aspetta altro che vedervi crollare. Il nostro mestiere è trasformare le cose brutte in bellezza".

Emma Marrone è stata senza dubbio tra le protagoniste della quarta puntata di Amici. Dopo il monologo comico di Geppy Cucciari, la cantante ha scherzato sulla sua situazione sentimentale: "Pensavo tu notassi la quantità di ex fidanzati che sono stasera qui nello studio. Questo ce l'ho, questo mi manca". La battuta della cantante pugliese si riferiva alla presenza in studio di Marco Bocci e Stefano De Martino. Quest'ultimo ha colto la palla al balzo per risponderle con ironia: "A quanto pare c'è un sovraffollamento stasera. Prima che escano cose strane domani, lo facciamo noi". Emma ha così ribadito i concetti: "Ci vogliamo tutti un gran bene".Tornando alla puntata, alla fine i professori della commissione interna hanno deciso di non eliminare nessun concorrente. Tutti salvi, almeno per questa settimana.

