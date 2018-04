Ascolti TV 28 aprile/ Ballando con le stelle umilia il serale di Amici 2018: il clamoroso flop della Queen

Ascolti TV 28 aprile, Ballando con le stelle 13 umilia il serale di Amici 2018 e vince: il clamoroso flop della Queen non si spiega... come mai ha fallito ancora?

29 aprile 2018 Valentina Gambino

Ballando asfalta il serale di Amici: gli ascolti TV

Crollano verso il basso gli ascolti del serale di Amici 2018. Nonostante Maria De Filippi ieri sera abbia regalato al pubblico una serie di ospiti record, non sono di certo bastati per vincere la gara contro la nuova puntata di Ballando con le stelle 13. Per quale motivo questa volta la Queen non riesce a far decollare il suo programma? Essenzialmente per la mancanza di talenti. Di seguito, anche le polemiche avrebbero ormai fatto il loro tempo. Ieri infatti, quasi un’ora di trasmissione è stata dedicata a Biondo e il suo auto-tune, scomodando perfino Fedez in collegamento da Los Angeles e facendo cantare ripetutamente Stefano De Martino una canzone napoletana, con e senza effetto. Risultato? Il programma crolla miseramente e viene umiliato dalla rete ammiraglia di Casa Rai. il quarto serale ha si è fermato ad una media di 3,5 milioni di spettatori con una share pari al 19.50%. Un risultato impetuoso considerando anche i numerosissimi ospiti famosi che si sono intervallati nel corso della serata.

Ballando asfalta il serale di Amici: gli ascolti TV

Ballando con le stelle ha vinto la gara degli ascolti TV. Milly Carlucci con ospite esclusivamente Suor Cristina nei panni di ballerina per una notte, si è portata a casa la vittoria mettendo anche da parte tutte le polemiche. Sarà questa la carta vincente per trionfare al sabato sera? C’è da dire che ad Amici 2018, oltre alla vera mancanza di talenti forti, esiste anche un regolamento lungo e difficile da interpretare che trascina le esibizioni degli allievi in gara oltre l’una di notte. Di contro, la presenza di Stefano De Martino tornato a casa dopo l’Isola, Emma Marrone e Stash con i The Kolors (giusto per fare solo alcuni nomi) non ha portato al programma la carica esplosiva che il team della Queen si sarebbe aspettato. Proprio la Marrone inoltre, ha preso il posto di Ermal Meta assente per lavoro. Questo risultato è – attualmente – il più basso di questa 17esima edizione ma anche mai registrato dallo show (nemmeno l’edizione con protagonista Gerardo Pulli era riuscita a fare di peggio).

Ecco in dettaglio gli ascolti in dettaglio: l’ottava puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.209.000 telespettatori pari al 18.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.44 alle 21.54, e 3.718.000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21.57 alle 0.46. Su Canale 5 invece, la quarta puntata del serale di Amici 2018 (trasmesso dalle 21.12 fino all’1.02) ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.568.000 spettatori pari al 19.5% di share.

© Riproduzione Riservata.