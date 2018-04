Barbara De Rossi e Simone Fratini/ Matrimonio in vista con il fidanzato 11 anni più giovane? (Domenica Live)

Barbara De Rossi e Simone Fratini a Domenica Live. Matrimonio in vista per l'attrice con il fidanzato 11 anni più giovane? Le ultime notizie sulla coppia che potrebbe convolare a nozze

29 aprile 2018 Silvana Palazzo

Barbara De Rossi e Simone Fratini a Domenica Live

Barbara De Rossi ospite di Domenica Live per la prima volta con il fidanzato. L'attrice potrebbe annunciare nello studio di Barbara d'Urso che presto sposerà il compagno Simone Fratini. Si parla da mesi infatti delle possibili nozze: la De Rossi è pronta di nuovo per l'altare? Dopo il matrimonio con Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, ora potrebbe esserci quello con l'imprenditore ed ex modello. A parlarne Novella2000, secondo cui Barbara De Rossi e Simone Fratini, di undici anni più giovane, avrebbero fatto già visita in alcune location in Puglia. Attualmente però l'attrice è impegnata con lo spettacolo “Il Bacio”, portato in scena con Francesco Branchetti sul palco teatro Politeama di Gioia Tauro. «C'è senz'altro un rapporto diverso rispetto al cinema, alla televisione, in teatro esiste il “one shot” ovvero non vi è la possibilità di ripetere una scena. Nel teatro esiste un grande senso di libertà, raggiunge tutti in maniera diretta», ha dichiarato a Cn24tv sulla sua esperienza teatrale.

BARBARA DE ROSSI E SIMONE FRATINI SI SPOSANO?

Barbara De Rossi pronta a dire sì per la terza volta? L'attrice è legata dall'estate del 2015 a Simone Fratini, imprenditore ed ex modello. Oggi a Domenica Live potrebbe confermare le voci che circolano da tempo. Dal 1998 al 1990 è stata sposata con Andrea Busiri Vici, che faceva parte di un'altolocata famiglia italo-francese di architetti, mentre nel 1995 ha sposato Branko Tesanovic, da cui ha avuto la figlia Martina. Quest'estate potrebbero essere fiori d'arancio per i due fidanzati. Proprio a Novella 2000 aveva parlato della sua relazione: «Sì, finalmente sono appagata. La felicità è un'utopia. Ci sono momenti felici nella vita, ma non esiste la felicità totale. Diciamo che ora sto bene e ho molti momenti felici». Barbara De Rossi è tornata ad avere fiducia nell'amore dopo aver conosciuto Simone Fratini: «Lui sa prendersi cura delle mie ansie e delle mie preoccupazioni». L'attrice e conduttrice è dunque finalmente felice.

