Bernardo Bertolucci contro Ridley Scott/ "Kevin Spacey censurato da Tutti i soldi del mondo? Una vergogna!"

29 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Bernardo Bertolucci non ha gradito l'esclusione di Kevin Spacey da Tutti i soldi del mondo e l'ha raccontato ieri al Teatro Petruzzelli di Bari dove si trovava per assistere a quella che era l'anteprima internazionale del restauro di un suo capolavoro ''Ultimo tango a Parigi''. L'artista ha sottolineato, come riportato da Il Giornale, le sue idee in merito: "Quando ho saputo che Ridley Scott aveva cancellato la parte di Kevin Spacey in tutte le scene di Tutti i soldi del mondo ho mandato un messaggio al montatore Pietro Scalia perché andasse a riferire subito a Scott che si doveva vergognare. Dopo aver letto questa notizia mi è venuta voglia di fare un film con Kevin Spacey". Nonostante questa polemica Bernardo Bertolucci si è detto decisamente favorevole al movimento #MeToo e contro tutte le violenze sessuali di cui si è parlato a margine dello Scandalo Weinstein.

LA DECISIONE DI RIDLEY SCOTT

Ridley Scott ha deciso di censurare le sequenze che vedevano protagonista Kevin Spacey nel suo film Tutti i soldi del mondo dopo le polemiche legate allo scandalo che aveva colpito gli Stati Uniti in seguito a episodi di molestie sessuali. Per l'attore si parlava di un fatto risalente al 1986 quando pare avesse agito in maniera illecita nei confronti di una ragazza che allora era 14enne. Per Kevin Spacey è diventato difficile lavorare tanto che era stata cancellata da Netflix la nuova serie di House of Cards e la post produzione del film Gore dove c'era appunto l'attore americano. In Tutti i soldi del mondo avrebbe dovuto interpretare Jean Paul Getty e il suo posto è stato preso da Christopher Plummer che alla fine risulta essere l'attore protagonista della pellicola. Una decisione che ha dato fastidio a molti e non solo ad Hollywood tra cui appunto il regista italiano Bernardo Bertolucci.

