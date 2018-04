BOBBY SOLO CONTRO VERONICA SATTI/ L’ex compagna Mimma Foti: “Sta facendo una brutta figura!” (Domenica Live)

Bobby Solo contro Veronica Satti e Cristiano Malgioglio: il cantante torna a parlare dopo la passata puntata del Grande Fratello usando parole di fuoco: il caso a Domenica Live.

29 aprile 2018 - agg. 29 aprile 2018, 16.16 Emanuela Longo

Bobby Solo contro Veronica Satti

A Domenica Live sono andate in onda oggi le immagini della reazione di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, la scorsa settimana al Grande Fratello 15, dopo le parole del padre al settimanale Spy. Oggi in studio la madre della ragazza e gieffina è intervenuta in studio ancora una volta in difesa della figlia Veronica. "Pensavo di essere qui per avere una bella notizia", ha detto l'ex compagna di Bobby Solo, Mimma Foti, commentando al cospetto di Barbara d'Urso. La donna si è detta dalla parte dell’opinionista Cristiano Malgioglio, che nella passata puntata del GF si era scagliato contro il cantante: “Malgioglio non l’ha accusato, ha solo fatto una costatazione, ormai è noto a tutti questo suo comportamento. Io non capisco, forse è consigliato male, ma Malgioglio ha ragione… sta facendo una brutta figura! Io sono imbarazzata ma anche per me… alla fine è sempre il padre di mia figlia. Io non ho mai creato alcun ostacolo, io ne sarei solo felice”, ha aggiunto. E sulle accuse rivolte dal cantante alla sua ex: “Non è vero, è noto a tutti che siamo stati insieme per 5 anni. Fatelo ragionare, piuttosto che pagare gli avvocati… magari un medico! Per me lui è il padre di una figlia, se loro riuscissero a ricostruire un rapporto io sarei felice, ma non si fa così! Mia figlia è una signora perché non lo ha mai offeso”. Poi Barbara si è rivolta direttamente al cantante, chiedendo che lui possa vedere Veronica lontano dalle telecamere: “Tu che sei un uomo serio lo sai molto bene”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

IL CANTANTE ANCORA CONTRO LA FIGLIA VERONICA SATTI

Per Veronica Satti è stato un duro colpo scoprire che non solo suo padre, Bobby Solo, non era presente in studio la scorsa settimana nella nuova puntata del Grande Fratello 15 ma aveva anche commentato duramente il suo atteggiamento. Il cantante di "Una lacrima sul viso" aveva commentato sulle pagine del settimanale Spy replicando alle accuse della ragazza, nata dalla relazione avuta con la corista Mimma Foti: "Si sta tentando di demonizzare un padre che non ha nessuna colpa. Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all'età di 20 anni... da 15 le parlo solo con denunce e avvocati", aveva detto. Parole forti, contestate anche nel corso della diretta tv da Cristiano Malgioglio, opinionista del reality e che invitava il cantante 73enne a concedere alla figlia almeno un abbraccio. Ai suoi coinquilini nella Casa del GF15, la Satti aveva raccontato di essere stata una figlia molto desiderata e di aver vissuto insieme al padre fino ai 6 anni, ovvero fino alla fine della relazione tra Bobby Solo e la madre. "Lui è scomparso dalla mia vita e da 15 anni non lo vedo. Vorrei incontrarlo e che mi spiegasse perché ho avuto un padre fino a un certo punto e poi mi è stato negato", aveva detto, spiegando così il suo desiderio di poter finalmente incontrare il cantante. Lui, di contro, aveva replicato duramente sostenendo che "parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo" e puntando il dito contro i "gossip farseschi". Se ne tornerà a parlare anche oggi nella nuova puntata di Domenica Live.

BOBBY SOLO: PAROLE DI FUOCO CONTRO VERONICA E CRISTIANO MALGIOLIO

A distanza di una settimana, Bobby Solo è tornato a scagliarsi contro la figlia Veronica Satti anche alla luce di quanto accaduto nella passata puntata di lunedì, durante la seconda diretta del Grande Fratello 15. Il cantante ha scelto lo stesso giornale, Spy, per dire la sua e anche questa volta non ha usato affatto parole clementi, tanto da aver annunciato di essersi già rivolto ad un importante studio legale al fine di tutelare la sua immagine. A sua detta, si starebbe usando la sua persona solo per fare audience: "C'è uno sfruttamento illecito della mia immagine a scopo di lucro. Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace", ha tuonato. Poi ha ribadito quanto già detto nella precedente intervista, ovvero che negli ultimi 15 anni non sarebbe mai stato contattato dalla figlia se non tramite gli avvocati e per cause penali. "Questa vicenda si esaurirà solo dopo le settimane del programma, ma non ho alcuna preoccupazione perché sono fiducioso nel buon senso di chi guarda da casa", ha aggiunto, criticando in modo implicito anche il reality di Canale 5. Poi, rivolgendosi a Veronica e alle sue lacrime in diretta tv mentre ribadiva il desiderio di poterlo abbracciare, Bobby Solo ha replicato: "Avrebbe saputo come cercarmi, se solo avesse voluto. Mi chiamano da tutto il mondo. Sarebbe bastata anche un’e-mail: 'Voglio abbracciarti e stare con te', invece di andare in televisione". Quindi ha attaccato anche l'ex compagna Mimma Foti (“Non c’è stata nessuna separazione”), accusando madre e figlia di essere state loro a non aver più voluto comunicare con lui per anni, difendendosi anche dalle critiche, prima fra tutte quella di Cristiano Malgioglio. Già al paroliere, nella prima intervista il cantante aveva detto: "Malgioglio lo conosco dal 1967 e gli voglio un bene dell'anima, ma è pagato per fare il suo lavoro e fa parte della farsa, è giusto che lo dica. Io sono pagato per suonare la chitarra, Malgioglio per fare quello e gli avvocati per fare le cause". L'opinionista, di contro, aveva ripetuto in studio: "Ma che padre sei?!".

