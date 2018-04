C'ERA UN CINESE IN COMA/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi, 29 aprile 2018)

C'era un cinese in coma, il film in onda su Iris oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Giuseppe Fiorello e Marit Nissen. Il dettaglio.

29 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST CARLO VERDONE

Il film C'era un cinese in coma va in onda su Iris oggi, domenica 29 aprile 2018, alle ore 21.00. Una commedia italiana che è stata scritta, diretta e interpretata nel 2000 da Carlo Verdone (Bianco rosso e Verdone, Un sacco bello, Gallo cedrone). Nel cast anche Giuseppe Fiorello (Il talento di Mr. Ripley, Baaria, Magnifica presenza), Marit Nissen (Nemici d'infanzia, Sotto il sole della Toscana, Diaz - Don't Clean Up This Blood) e Anna Safroncik (la matassa, La bella società, Poli opposti). Il film ha ottenuto un notevole successo di critica e Carlo Verdone ha ricevuto due nomination come migliore attore protagonista, una ai Nastri d'Argento e una per i David di Donatello. C'era un cinese in coma, viene nuovamente trasmesso su Iris questa sera dalle ore 21.00. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

C'ERA UN CINESE IN COMA, LA TRAMA DEL FILM

Ercole Preziosi (Carlo Verdone) è un impresario e showman di scarso successo. Nonostante il suo impegno, non è mai riuscito ad ottenere ingaggi di grande successo, così vivacchia su iniziative di basso profilo. Il suo ultimo impegno è fare da presentatore a un concorso di bellezza locale, che si rivela un disastro soprattutto a causa di un temporale che rovina la serata. Le cose in famiglia non vanno meglio, visto che Ercole viene praticamente ignorato e disprezzato dalla moglie Eva (Marit Nissen) e dalla figlia Maruska (Anna Safroncik). L'agenzia gestita da Ercole è sempre più in crisi, a lui si rivolgono solo vecchie glorie sul viale del tramonto ed improbabili comici di poco valore. L'ultima speranza di Ercole è Rudy Sciacca (Lucio Caizzi), un noto comico napoletano che l'impresario riesce a scritturare per una serata. Mentre si sta recando allo spettacolo però Rudy ha un incidente stradale che gli impedisce di partecipare allo show. Per tappare il buco nel programma Ercole decide di mandare in scena Nicola (Giuseppe Fiorello), il suo autista, che lo aveva positivamente colpito con una barzelletta volgare su un cinese in coma. Nicola incontra subito un inatteso e fulminante successo, che lo porta a girare per tutta Italia con spettacoli sold out. Fra lui ed Ercole però i rapporti cambiano, Nicola comincia a trattare il suo impresario come un servitore e non condivide con lui il successo e le conquiste femminili che questo porta. Il rapporto fra i due degenera sempre di più, finchè Nicola non decide di trovarsi un manager più importante. Nel frattempo però, accecato dal successo, il comico ha iniziato ad abusare di droga e alcol...

