CARLO PISTARINO/ Torna con Nino Formicola in teatro con Sabbie mobili (Che tempo che fa)

CARLO PISTARINO, TORNA CON NINO FORMICOLA PER SABBIE MOBILI

Il nome di Carlo Pistarino, così come la sua comicità tutta italiana, rimane di certo nella memoria dei telespettatori che hanno vissuto gli anni d'oro di Drive In. L'attore e regista è comunque apprezzato anche per lavori più recenti ed è pronto a ritornare in pista grazie al recente ritorno alla gloria dell'amico e collega Nino Formicola, vincitore dell'Isola dei Famosi di quest'anno. Il comico ha infatti annunciato che riprenderà Sabbie mobili, una commedia che Pistarino e Formicola hanno scritto 28 anni fa e che li vedrà presto impegnati in una nuova tournée, come ha svelato l'ex Naufrago a Tv, Sorrisi e Canzoni. I fan non dovranno attendere molto prima di vedere Carlo Pistarino di nuovo sul piccolo schermo: sarà infatti uno degli ospiti di Che tempo che fa di questa sera. In realtà Sabbie Mobili è stata solo messa in pausa per permette al comico di partecipare al reality. Fra Pistarino e Formicola del resto c'è un legame che dura fin dai tempi in cui Gaspare si esibiva in coppia con Zuzzurro, in un'epoca televisiva fin troppo lontana da quella odierna. Anche per questo la reunion che ha raccolto i volti storici di Drive In ha permesso all'attore e regista Pistarino di riscuotere un nuovo successo grazie alle sue note gag, sotto la guida del regista Claudio Viola.

CARLO PISTARINO, IL SUCCESSO CONTINUA

Fra i personaggi più rinomati di Carlo Pistarino non si può dimenticare il suo autista di autobus, irascibile e incline a una rabbia fuori misura. Una performance che lo ha reso celebre a Drive In e che ha attirato alla fine anche l'attenzione di Antonio Ricci, permettendo all'attore di cavalcare l'onda del successo del momento. E sembra proprio che il filone d'oro legato al suo personaggio inizi con il concorso per cabarettisti che nell'81 gli ha permesso di vincere il Gavettino, per poi proseguire con il sold out registrato in quegli anni a Genova, grazie a uno show fai da te che lo vede al Teatro Instabile, come sottolinea Pistarino nella sua biografia ufficiale. Il tutto senza dimenticare che l'artista è anche un prolifico autore, come dimostrano le due edizioni di Colorado che portano la sua firma e fra le più apprezzate dal pubblico italiano. Nel suo tempo libero invece, oltre che a seguire il rombo di motore della sua fedele Harley Davidson, una passione che la moglie ha dovuto accettare, c'è anche la politica. Fra i tweet di Pistarino non mancano ironie e battute anche sull'attuale situazione del governo e sulle recenti elezioni che ha accostato al celebre brano di Mina, Parole parole.

