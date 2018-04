CLAUDIO BISIO E VANESSA INCONTRADA/ I nuovi progetti sul set fra cinema e fiction tv (Che tempo che fa)

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada questa sera saranno ospiti a Che tempo che fa per parlare dei progetti sul piccolo e sul grande schermo e delle novità in arrivo nei prossimi mesi.

29 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Vanessa Incontrada

A un passo dall'uscita nelle sale di "Arrivano i prof", il film che dal 1 maggio lo vedrà calarsi nei panni di un professore pronto a tutto pur di salvare i suoi allievi dalla bocciatura, Claudio Bisio sarà fra gli ospiti dell'appuntamento di Che tempo che fa, dove parlerà della sua esperienza sul set, del suo ruolo nella pellicola diretta da Ivan Silvestrini e del cast d'eccezione che lo affianca nella sua ultima avventura. La trama del film sarà probabilmente il punto di partenza per una riflessione sul sempre più complicato mondo della scuola, dove si accorciano le distanze fra allievi e docenti, ma il divario diventa via via sempre più ampio. Nel corso dell'intervista concessa a Fabio Fazio, Claudio Bisio avrà inoltre la possibilità di parlare della sua recente avventura del sabato sera con Saturday Night Live, il talk show in onda alle 21 su Tv8 che lo vede protagonista insieme a Francesco Arienzo, Annagaia Marchioro, Alessandro Betti, i Trejolie, Mirko Darar, Mary Sarnataro e Marta Zoboli.

VANESSA INCONTRADA, 4 PROGETTI IN USCITA NEI PROSSIMI MESI

Protagonista indiscussa della fiction di Rai Uno, dove qualche mese fa ha ottenuto ottimi risultati con "Scomparsa", Vanessa Incontrada questa sera presenterà la sua nuova serie tv a Che tempo che fa, dove anticiperà dettagli inediti dei tanti progetti televisivi che la coinvolgeranno nei prossimi mesi. L'attrice spagnola, infatti, dal 7 maggio tornerà sul piccolo schermo con una nuova serie dal titolo "Il Capitano Maria", dove presta il volto a un comandante dei Carabinieri, che torna nella sua città natale dopo più di dieci anni di assenza, ma nella prossima stagione di Rai uno la ritroveremo ancora una volta al fianco di Lino Guanciale per il secondo attesissimo capitolo della serie dal titolo "Non dirlo al mio capo", una stagione amatissima dal pubblico di Rai Uno e che recentemente ha subito un piccolo slittamento. Nel salotto di Fabio Fazio, l'attrice avrà inoltre la possibilità di annunciare anche i progetti ancora inediti, fra i quali il film "I nostri figli", in onda a novembre su Rai Uno e la fiction dal titolo "Zero in condotta".

