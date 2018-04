COLD HELL - BRUCERAI ALL'INFERNO/ Su Rai 4 il film con Violetta Schurawlow (oggi, 29 aprile 2018)

Cold Hell - Brucerai all'inferno, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Violetta Schurawlow e Ercan Kesal, alla regia Stefan Ruzowitzky. Il dettaglio.

29 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST VIOLETTA SCHURAWLOW

Il film Cold Hell - Brucerai all'inferno va in onda su Rai 4 oggi, domenica 29 aprile 2018, alle ore 21.05. Una pellicola del 2017 che è stata diretta da Stefan Ruzowitzky (Legami di sangue - Deadfall, Il falsario - Operazione Bernhard, Patient zero) ed interpretata da Violetta Schurawlow (Cannibal diner, Alles ist liebe, Time heroes), Ercan Kesal (C'era una volta in Anatolia, Le tre scimmie, Yozgat blues) e Tobias Moretti (Lo straniero della valle oscura - The dark valley, Abel - Il figlio del vento, la serie tv Il commissario Rex). Il film è una co-produzione austro-tedesca ed è noto anche con il titolo originale Die Hoelle – Inferno. Il film è stato distribuito in Italia direttamente nel circuito televisivo, senza passare per le sale cinematografiche e l'home video. Cold Hell - Brucerai all'Inferno, verrà trasmesso su Rai 4 questa sera a partire dalle ore 21.05. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COLD HELL - BRUCERAI ALL'INFERNO, LA TRAMA DEL FILM

Vienna, una donna di nome Ozge (Violetta Schurawlow) assiste all'omicidio del suo vicino di casa, sorprendendo il killer proprio mentre compie il delitto. Anche l'assassino riesce però a scorgere la donna, che rischia così di diventare la sua prossima vittima. Ozge cerca rifugio presso la polizia, ma nessuno sembra disposto ad aiutarla. La povera ragazza vive quindi nel terrore, visto che l'assassino conosce il suo volto, sa benissimo dove abita e probabilmente tornerà presto per eliminare una scomoda testimone. Solo un detective della omicidi (Tobias Moretti) sembra credere alla sua storia strampalata ed è disposto a concederle protezione. Quasi per caso però l'uomo scopre che la ragazza in realtà è sincera e ha detto la verità, in città si nasconde un pericoloso serial killer, che pare prendere di mira donne di origine islamica. Nel frattempo però Ozge ha capito che c'è un solo modo per essere al sicuro, trovare l'assassino e farsi giustizia da sola.

© Riproduzione Riservata.