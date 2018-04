Captain Marvel / Svelato l'aspetto di Nick Fury da giovane, a interpretarlo Samuel Lee Jackson

Captain Marvel, svelato l'aspetto di Nick Fury da giovane a interpretarlo sarà Samuel Lee Jackson. Le prime immagini ci portano sul set del nuovo e attesissimo film sui supereroi.

29 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Captain Marvel

Ci siamo, partono le indiscrezioni per Captain Marvel di cui ormai da un po' sono iniziate le riprese ma per il quale ci sarà da aspettare il marzo del 2019 per vederlo nelle sale. Il cast sicuramente promette bene a iniziare da quello tecnico. La sceneggiatura infatti è stata curata da Meg LeFauve, Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet e diversi altri autori di successo che hanno contribuito a scrivere film come Inside Out e Guardiani della Galassia. Nel cast poi oltre a Samuel Lee Jackson ritroveremo Clark Gregg nel ruolo di Phil Coulson, Lee Pace in quello di Ronan L'Accusatore e Djimon Hounson in quello di Korath. Il successo è assicurato così come la voglia del pubblico di immergersi in un'avventura piena di grandissime emozioni e con dei colpi di scena che verranno via via svelati durante le riprese di questa nuova e interessantissima pellicola.

IL GIOVANE NICK FURY

Sull'ondata di Avengers: Infinity War è sempre più dilagante l'attenzione sui film che riguardano i supereroi e per questo c'è grandissima attenzione per le riprese al via da pochissimo di Captain Marvel. L'uscita è prevista per un paio di mesi prima del sequel del film sugli Avengers e vedrà il ritorno di tantissimi personaggi tra cui quello di Nick Fury. Dal set cinematografico arrivano degli scatti che ci mostrano un giovane Nick Fury interpretato da Samuel Lee Jackson. Le sorprese sono dettate dalla folta capigliatura, ma soprattutto dalla presenza di entrambi gli occhi sul volto del personaggio. Ovviamente questo ha scatenato i fan sui social network che si interrogano su quale sarà il futuro del personaggio e cosa ci verrà raccontato del suo passato. Di certo la presenza di un attore prestigioso come Samuel Lee Jackson può solo far ben sperare il pubblico di fronte a una situazione che si sta facendo davvero molto interessante.

