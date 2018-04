Carolyn Smith, malore durante la puntata di Ballando con le Stelle/ Video, “Paolo Belli mi ha salvata!”

29 aprile 2018

Carolyn Smith vittima di un malore durante “Ballando con le Stelle”. A rivelarlo la stessa coreografa, che in un video pubblicato su Instagram ha spiegato anche di essere stata salvata da Paolo Belli. «Un grande saluto al mio big brother @paolobelli_official che con un sguardo da lontano ha capito che stavo male ieri sera, durante una pausa pubblicitaria a @ballandoconlestelle», ha raccontato la giurata del programma di Milly Carlucci. La Smith ha avuto un malore e solo il pronto intervento di Paolo Belli ha evitato il peggio. La coreografa ha spiegato di aver avuto «una forte onda di nausea e abbassamento di pressione». Quindi l'amico Paolo Belli le ha dato subito qualcosa da mangiare, visto che il bar era chiuso. «Mi ha salvato. Grazie Paolo, my knight in shining armour!». Un grazie sentito quello di Carolyn, che dopo essersi ripresa è tornata al suo posto in trasmissione. Il video dedicato a Paolo Belli in poche ore è diventato virale.

Carolyn Smith sta combattendo da tempo una battaglia durissima, quella contro il cancro. La giurata di “Ballando con le Stelle” non si nasconde, anzi racconta sui social il suo modo di affrontare la malattia. Proprio durante la puntata di ieri sera si è rifatta sentire. Nel corso di una pausa pubblicitaria ha avuto un malore. Per fortuna solo qualche attimo di paura per la coreografa, che però ha apprezzato il pronto intervento di Paolo Belli a cui ha dedicato un video di ringraziamento. Ieri tra l'altro si è presentata in tv senza turbante né parrucca perché, come ha spiegato alcuni giorni fa, «il tumore non deve essere un tabù, non devo avere paura di mostrarmi». Ora sta meglio e può presentare il suo ultimo lavoro, “Ho ballato con uno sconosciuto”. E infatti sui social ha fatto sapere: «Buona domenica. È una bellissima giornata. Parto da Roma. Sto andando in Abruzzo per la presentazione del libro, buona giornata a tutti voi». Clicca qui per il video racconto di Carolyn Smith.

