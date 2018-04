Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 29 aprile: Claudio Bisio, Thegiornalisti e Vanessa Incontrada

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 29 aprile, alle 20.35 su Raiuno: Claudio Bisio, Thegiornalisti, Vanessa Incontrada ed Eusebio Di Francesco.

Che tempo che fa - Fabio Fazio

Nuovo appuntamento con Che tempo fa che torna in onda oggi, domenica 29 aprile, alle 20.35 su canale 5. Fabio Fazio conduce una nuova puntata del programma che, da quest’anno ha traslocato da Raitre a Raiuno. Ogni settimana, Fabio Fazio incontra personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione, dello sport, del cinema e della musica raccogliendo le loro dichiarazioni e le loro confessioni. Come ogni settimana, Fabio Fazio non è solo, ma è affiancato dalle sue compagne inseparabili d’avventura ovvero la bellissima Filippa Lagerback e la simpaticissima Luciana Littizzetto che, ogni settimana, commenta ironicamente i fatti della settimana. Quali saranno gli ospiti di questa settimana? Andiamo a scoprirli insieme.

CHE TEMPO CHE FA, GLI OSPITI DEL 29 APRILE

Come ogni settimana, sono tanti gli ospiti di Fabio Fazio. Si parte da Matteo Renzi che farà il punto sulla situazione politica italiana. Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, parlerà della sua squadra sognando la rimonta contro il Liverpool nel match del 5 maggio allo stadio Olimpico di Roma. E ancora, Claudio Bisio, protagonista dal 1° maggio con Arrivano i prof., film diretto da Ivan Silvestrini, in cui recita accanto a Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt. E poi Vanessa Incontrada, protagonista della nuova fiction di Raiuno Il Capitano Maria, in onda dal 7 maggio. Per gli amanti della musica, invece, ci saranno i Thegiornalisti con il nuovo singolo Questa nostra stupida canzone d’amore, singolo tra i più trasmessi nelle radio italiane.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 29 APRILE

Anche questa settimana saranno tanti gli ospiti del Tavolo di Che tempo che fa. Oltre agli ospiti fissi che sono Fabio Volo, Nino Frassica, Orietta Berti e Gigi Marzullo, siederanno al tavolo con Fabio Fazio anche Claudio Bisio che resterà per una chiacchierata informale, il motociclista nonché fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Annalisa che si esibirà con un medley dei sui ultimi due successi: Il mondo prima di te e Bye Bye. E ancora Lello Arena, l’attore comico Paolo Hendel che presenta il libro La giovinezza è sopravvalutata – Il manifesto per una vecchiaia felice. Ci saranno anche due dei volti storici di Drive in Gianfranco D’Angelo e Carlo Pistarino e, infine, Ivana Spagna, impegnata nel suo tour live 2018.

