Domenica In/ Anticipazioni: Manuela Arcuri, tanti ospiti e il “Processo a Ballando con le stelle” (29 aprile)

Domenica In, anticipazioni del 29 aprile: Manuela Arcuri in studio con Cristina Parodi e tanti altri ospiti oltre al nuovo "Processo a Ballando con le stelle".

29 aprile 2018 Valentina Gambino

Anche questo pomeriggio, torna puntuale il nuovo appuntamento con la Domenica In condotta da Cristina Parodi, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle 14. Le danze si apriranno con i “Matrimoni all’italiana”: tra storie personali, matrimoni da record e nozze di personaggi del mondo dello spettacolo. Durante il dibattito, verranno rivelate tantissime indiscrezioni e saranno anche analizzate le recentissime tendenze del settore. In studio con la conduttrice troveremo Catherine Spaak, Barbara Alberti, la wedding planner Giorgia Fantin Borghi, il matrimonialista Gian Ettore Gassani e una coppia di giovani sposi, che parleranno delle loro nozze da favola. Spazio poi per Manuela Arcuri che insieme all’ex volto del TG5, ripercorrerà tutte le principali tappe della sua carriera d’attrice sia al cinema che in televisione grazie alle numerosissime fiction di estremo successo. Con lei poi, oltre alla carriera si parlerà anche di amore e del suo rapporto con la maternità.

Durante la nuova puntata di Domenica In trasmessa oggi su Rai1, ci sarà ancora una volta l’appuntamento immancabile con il “Processo a Ballando con le Stelle”. Durante questa parentesi verranno raccontati gli episodi più singolari e discussi della puntata del sabato commentati dal giurato Guillermo Mariotto e da una delle coppie più amate di quest’edizione, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli. Spazio poi per Natasha Stefanenko che in coppia con il marito Luca Sabbioni si cimenterà nel “Gioco delle affinità”, nel corso del quale lo psicologo Ruggero Andrisano Ruggieri metterà alla prova anche la loro rodata sintonia di coppia. Per il goloso angolo della cucina, Benedetta Parodi come sempre protagonista delle incursioni culinarie a casa dei vip, si recherà questa domenica “A casa di…” Filippo Bisciglia, per una divertente intervista ai fornelli con l’ex protagonista di Tale e Quale Show. Non mancheranno durante l’appuntamento, le parentesi musicali con Sal Da Vinci, Karima e Silvia Salemi. A commentare la lunga puntata un parterre di opinionisti formato da Anna Pettinelli, Adriano Panatta, Patrizia Pellegrino e Claudio Lippi.

