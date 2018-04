Domenica Live/ Anticipazioni: Valerio Logrieco in studio, ritorna la macchina della verità (29 aprile)

Domenica Live, anticipazioni del 29 aprile: Valerio Logrieco in studio dopo l'eliminazione al Grande Fratello, ritorna anche la macchina della verità...

29 aprile 2018 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Nuovissimo appuntamento con la Domenica Live di Barbara d’Urso. Tantissima carne al fuoco per un incontro che, così come anticipato dalla diretta interessata, si prospetta già più infuocato del previsto. Per quanto riguarda la lunghissima parentesi dedicata al Grande Fratello 15, ci sarà ospite in studio Valerio Logrieco, secondo eliminato dalla Casa più spiata d’Italia. In gara quindi, è rimasto solo un “superbono”. Il modello dopo l’eliminazione, ha avuto modo di dire la sua con un poco di rabbia dentro di sé. Durante il confronto con la ruspante napoletana, avrà sicuramente modo di ribadire il concetto in altre parole. Vedremo se verrà anche anticipato qualche dettaglio sui possibili provvedimenti che verranno presi domani sera, nel corso della terza puntata del prime time. Ed infatti, dopo le offese, il bullismo e le minacce ai danni di Aida Nizar, i comportamenti di Baye Dame, Luigi e Danilo non potranno di certo restare impuniti. Ma cosa accadrà e quali ospiti ci saranno nel salotto domenica della nostra Carmelita?

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Proprio Barbara d’Urso, tramite le Instagram Stories ha avuto modo di rivelare ai sostenitori la prima indiscrezione relativa alla nuova puntata di Domenica Live in onda oggi. Ed infatti, ci sarà una nuova macchina della verità: chi saranno i protagonisti? Ci saranno ancora le parentesi dedicate all’Isola dei Famosi? Del resto, proprio Craig Warwick avrebbe dovuto sottoporsi al misterioso aggeggio. Tra gli altri ospiti che interagiranno nel salotto di Canale 5, ci potrebbe essere anche Francesca Cipriani, regina indiscussa di questa 13esima edizione con il reality show trasmesso dall’Honduras. Nonostante le polemiche di Bobby Solo e Nina Moric, nessuno dei due sarà protagonista del programma. Proprio la modella croata ha confessato di non avere alcuna intenzione di alimentare il gossip e quindi sarà lontana dai salotti di Carmelita. Nonostante questo, si potrebbe parlare di entrambi nel corso del lungo appuntamento di questo pomeriggio. Domenica Live, aprirà i battenti su Canale 5 a partire dalle 13.55 circa.

© Riproduzione Riservata.