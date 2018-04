Emma Marrone, scherzo Le Iene/ Video: “La paladina della giustizia contro le forze del male”

29 aprile 2018 Silvana Palazzo

Emma Marrone vittima di uno scherzo de “Le Iene”. A realizzarlo è stato Niccolò Torielli, che ha fatto davvero arrabbiare la cantante salentina. Qualcosa si evince dal video di anticipazione pubblicato dal programma di Italia 1 sui suoi canali social. «Questa sera vedrete quanto può essere cattivo uno scherzo de Le Iene», scrive su Facebook ad esempio la trasmissione. Il servizio si chiama comunque “Emma Marrone contro le forze del male”: la cantante si è trasformata inconsapevolmente in una “paladina della giustizia”. Il video-anticipazione mostra Emma alle prese con una lite tra due fidanzati. «Mi hanno rubato la borsa», dice una donna al compagno. «Che ca..o hai fatto? Ma come ca..o ti permetti di lasciare la borsa lì, eh? Ma non sei normale, oh. Lasci la borsa dentro al parco?!», sbotta lui. E allora interviene la cantante, che spintona l'uomo e poi lo insulta: «Che ca..o fai, cretino!». La rabbia dell'artista cresce quando lui dice alla compagna: «Vai a cucinare, è meglio».

EMMA MARRONE, SCHERZO IENE DOPO LA PARTECIPAZIONE AD AMICI

«Ti spacco la faccia. Oh, forse non hai capito che ti metto le mani in faccia e ti ammazzo». La minaccia è di Emma Marrone ed è rivolta ad un uomo che sta litigando con la fidanzata. Peccato però che si tratti di uno scherzo architettato contro la cantante, ribattezzata “la paladina della giustizia” che combatte “contro le forze del male”. Ieri invece abbiamo visto Emma Marrone ad Amici. La cantante si è seduta sulla poltrona della giuria esterna, al posto di Ermal Meta, assente per la tappa del suo tour al Mediolanum Forum di Assago, ma è stata solo “ospite” della puntata. Ha dispensato consigli agli allievi, forte dell'esperienza maturata nel talent di Maria De Filippi. Geppi Cucciari ha scherzato su di lei, ma è stata proprio Emma a farle un assist: «Oggi potevo giocare alle figurine, ce l'ho, non ce l'ho», ha detto riferendosi ai due ex fidanzati presenti in studio, il ballerino Stefano De Martino e l'attore Marco Bocci, anche lui parte della giuria esterna.

