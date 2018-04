Filippo Bisciglia / Il pubblico deluso dalla sua assenza a Temptation Island Vip (Domenica In)

Filippo Bisciglia, il pubblico sui social network ha dimostrato rammarico perché il conduttore non sarà presente nella versione vip di Temptation Island ormai imminente. (Domenica In)

Filippo Bisciglia, Domenica In

Simpatico, ironico e volto noto di Temptation Island, Filippo Bisciglia è fra le spalle televisive più acclamate dai fan italiani. Per questo c'è stata un po' di delusione per il pubblico nell'apprendere che non sarà alla guida della versione Vip del programma. L'eterno secondo, come si è auto-definito con sarcasmo lo stesso Bisciglia, che dopo essersi fatto notare al Grande Fratello, sembra costretto a dover subire degli stop continui per quanto riguarda la sua carriera. Questo pomeriggio, 29 aprile 2018, sarà invece fra i protagonisti di Domenica In e dello spazio culinario 'A casa di...'. Filippo Bisciglia aprirà così le porte del proprio focolare domestico per dividere la cucina con Benedetta Parodi ed affrontare un'intervista che di certo regalerà numerose risate ai fan. Un lato del carattere del conduttore che ha contribuito a conquistare tanti fan, che non vedono l'ora di leggere le sue simpatiche scritte sui social. In uno degli ultimi post, Bisciglia ha voluto infatti sfatare la moda del momento in cui i vip di turno si immortalano in una cornice fatta di panorami mozzafiato. Ed ecco che ha proposto la sua personale versione di sfondo belissimo: un cassonetto per lo smaltimento dei rifiuti.

L'ULTIMA VOLTA IN TV AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

L'ultima apparizione di Filippo Bisciglia sul piccolo schermo risale ad alcune settimane fa, quando al fianco di tanti ospiti illustri si è seduto su una delle poltrone del Maurizio Costanzo Show. Un'occasione per il conduttore ed ex gieffino di mettere in mostra la propria simpatia, ma anche per finire in un siparietto bollente provocato da Selvaggia Lucarelli. In puntata si è parlato infatti delle preferenze della giornalista in fatto di uomini, che il conduttore con fare ironico ha inquadrato come un'unione fra Massimo Cacciari e Rocco Siffredi. Impossibile per la Lucarelli non approfittare del piatto d'argento su cui le è stata servita la battuta, per sottolineare come preferirebbe il fisico del primo e il cervello del secondo. Ma anche un modo per tirare in ballo anche Bisciglia, a cui la giornalista ha subito chiesto come fosse messo. Intanto nell'attesa di dedicarsi alle nuove coppie che vedremo a Temptation Island, il conduttore ha deciso di dedicarsi alla sua passione per il poker, prendendo parte al Super Sunday che si è tenuto alla fine dello scorso marzo. Una nuova occasione che non gli ha permesso di togliersi di dosso i panni di secondo in tutto: anche se ha vinto oltre 3 mila euro, ha sottolineato a Leggo, non ha potuto avere il piacere di salire per la prima volta sul primos calino del podio.

