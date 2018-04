Gabriele Cirilli a Domenica Live/ I suoi primi 30 anni di carriera e venticinquesimo di matrimonio con Maria

Gabriele Cirilli a Domenica Live: il comico ospite di Domenica Live e pronto a festeggiare i 30 anni di carriera ed i suoi primi 25 anni di matrimonio con la moglie Maria.

29 aprile 2018 Emanuela Longo

Gabriele Cirilli

L'attore e comico di Sulmona, Gabriele Cirilli, sarà oggi ospite di Domenica Live, nel corso della nuova puntata condotta da Barbara d'Urso, pronto a farci sorridere con le sue gag e le sue battute ironiche. La sua ospitata al programma di Canale 5 giunge alla vigilia dello spettacolo in partenza dal prossimo 2 maggio al Teatro Sala Umberto a Roma dal nome emblematico: "#taleequaleame...again". Si tratta di un one man show in undici date nel corso del quale il comico parte dalle foto che ha sul suo cellulare per poi raccontare a suo modo la vita di tutti i giorni. In merito all'impegno che lo vedrà presto protagonista, era stato lo stesso Cirilli a definirlo, tra le pagine del Tv, Sorrisi e Canzoni, "un bel modo per festeggiare i miei 30 anni di carriera". Ma questa non sarà la sola ricorrenza che Gabriele festeggerà in quanto il prossimo 18 settembre festeggerà anche i 25 anni di matrimonio con la moglie Maria, che lo stesso ha definito "fonte di ispirazione di tanti miei sketch". Non è escluso, dunque, che oltre al classico filmato nel quale sarà ripercorsa la carriera artistica del bravo comico, vero mattatore nel corso dello show di RaiUno "Tale e Quale Show", Barbara d’Urso possa oggi riservare una serie di sorprese al suo ospite relativamente all'ambito personale. Anche il figlio Mattia, appena nato, potrebbe rappresentare un ottimo motivo per una emozionante sorpresa riservata all'attore che oltre a regalare numerosi momenti all'insegna della serata potrebbe commuoversi pensando ai suoi affetti.

GABRIELE CIRILLI: UN ANNO TUTTO DA FESTEGGIARE

Il 2018 è certamente un anno importante per Gabriele Cirilli, sia sul piano privato che lavorativo. Il comico ed attore, conosciuto per i tanti personaggi che con ironia ha interpretato nel corso della trasmissione dell'amico Carlo Conti, si accinge a festeggiare i suoi 30 anni di carriera e lo farà con uno spettacolo che avrà molto a che fare con la sua vita: "C'è un enorme ledwall dove vengono proiettate alcune foto vere che sono ricordi di vita vissuta. C'è mio figlio Mattia appena nato, e da lì parto per parlare di padri e figli. C'è una foto di me e mia moglie a 17 anni e via a raccontare il rapporto di coppia", ha raccontato a Tv, Sorrisi e Canzoni. E gli stessi temi potrebbero essere ripresi oggi proprio da Barbara d'Urso nel corso della sua ospitata a Domenica Live. "Si ride tanto, ma c'è anche il momento per emozionarsi", ha anticipato rispetto al suo spettacolo e questo rende l'idea anche di quella che potrebbe essere la sua ospitata di oggi nel corso della trasmissione domenicale di Canale 5. Il suo show a teatro a Roma arriva dopo il musical su 'La famiglia Addams'. Un periodo davvero intenso per l'attore romano d'adozione ma residente a Milano. Proprio nel corso delle date del suo spettacolo, inoltre, taglierà anche il traguardo delle 100 repliche. Tanti, dunque, i motivi per festeggiare in questo periodo davvero ricco di soddisfazioni.

© Riproduzione Riservata.