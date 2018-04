Georgette Polizzi in sedia a rotelle: grave malattia neurologica/ Video, primi 5 passi dopo ricovero d’urgenza

Georgette Polizzi in sedia a rotelle: grave patologia neurologica. Giallo sulla malattia che ha colpito la stilista ex concorrente di Temptation Island, oggi i primi passi.

29 aprile 2018 Emanuela Longo

Georgette Polizzi (Instagram)

Da qualche giorno, Georgette Polizzi, volto noto di Temptation Island oltre che talentuosa stilista vicentina, ha confessato ai suoi fan di trovarsi in ospedale in seguito ad un malore, facendo chiaramente impensierire i suoi fan. Quel ricovero sembra essere legato a qualcosa di molto serio che nel giro di poche ore l'ha portata a stare su una sedia a rotelle e ad essere sottoposta ad una serie di accertamenti neurologici per comprendere quale sia la malattia che l'ha costretta ad uno stop tale da non permetterle più di poter camminare autonomamente. Georgette ha voluto condividere via social questi momenti delicati che sta vivendo, senza vergognarsi di farsi vedere in sedia a rotelle, dopo averlo già anticipato con un post. Oggi, ha voluto postare sul profilo Instagram un video toccante in cui la "Polly", come viene chiamata affettuosamente, ha voluto far vedere i suoi grandi sforzi per tentare di rimettersi quanto prima in piedi. La Polizzi ha voluto intitolare il suo post "Cinque passi", i primi che ha compiuto con l'aiuto del suo fidanzato Davide Tresse, che da quando è in ospedale non l'ha mai lasciata un solo istante da sola. "Voglio che sia un messaggio forte per tutti quelli che hanno o stanno perdendo la speranza!!", ha scritto Georgette. "Dedico questo video a voi per farvi capire che volere è potere... che la testa molte volte è più forte di mille medicine o terapie", ha aggiunto. E così, dopo la prima settimana di ricovero, la giovane è riuscita a compiere i suoi primi cinque passi, un traguardo importantissimo. "Se penso che sembrava una cosa inarrivabile ed invece eccomi qui!!", ha aggiunto la Polizzi, lanciando il suo messaggio di speranza: "Quello che mi sento di dirvi è di non mollare mai nella vita!! Pensate ai vostri 5 passi, simbolici ...ponetevi un obbiettivo e raggiungetelo".

GEORGETTE POLIZZI: QUAL È LA SUA MALATTIA?

Non ha alcuna intenzione di mollare, Georgette Polizzi, colta da una malattia quasi certamente neurologica che da una settimana l'ha costretta su una sedia a rotelle dopo un ricovero d'urgenza. Quel tremolio improvviso alle gambe, al punto da non reggere più il suo stesso peso, e poi la mancanza di forza nelle braccia sono stati i primi segnali preoccupanti. Dopo i primi giorni di ricovero, però, l'ex protagonista di Temptation Island ha iniziato a reagire compiendo i suoi primi, seppur incerti passi, con la promessa di compierne dieci fra tre giorni. Sotto al suo ultimo toccante video, sono tanti i commenti di chi in queste ore le sta dando immensa forza e coraggio e molti sono coloro che continuano a chiedersi che cosa abbia e quale sia la sua malattia. "Non so quale sia il tuo problema...mi hai fatto venire a mente mia zia che 12 anni fa ha avuto un'ischemia e tuttora ha metà corpo paralizzato...ma nonostante ciò e il suo impegno riesce lo stesso a camminare col suo bel bastone...le guerriere non mollano mai...forza sempre...", scrive una sua follower. "Alzarsi dalla sedia a rotelle è stata per me una di quelle cose che rimangono impresse nella mente. Per questo mi sono scese le lacrime, mi avevano detto non tornerai più a camminare invece sono qui e più forte di prima. Guarisci presto", è stato l'augurio di un'altra utente. Sicuramente, come riporta Libero Quotidiano e BlitzQuotidiano, ciò che ha colpito Georgette è una grave patologia neurologica, una battaglia che la stessa Polizzi ha tutta l'intenzione di affrontare e vincere.

