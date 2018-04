Giorgia Fantin Borghi/ Nella Top 5 delle wedding planner racconta i suoi segreti (Domenica In)

Giorgia Fantin Borghi, cosa racconterà la nota wedding planner negli studi di Rai Uno oggi? Sicuramente grande curiosità sui suoi consigli in quanto a bon-ton e altro. (Domenica In)

Giorgia Fantin Borghi, Domenica In

Il nome di Giorgia Fantin Borghi è sinonimo di bellezza ed eleganza, ma soprattutto di matrimonio. La wedding planner è una vera esperta delle pagine romantiche che ogni persona vorrebbe vivere, dalla giornata dedicata agli innamorati fino al sogno di tante ragazze. Trovare un principe azzurro può sembrare un'impresa ostile per molte, ma organizzare il matrimonio è forse ancora più difficile. Soprattutto perché le nozze sono innanzitutto moda, grazie ad un gioco di colori che deve sempre i trend del momento e che non riguarda solo l'abito scelto per la sposa o lo sposo. Giorgia Fantin Borghi approfondirà il tema grazie alla puntata di Domenica In di oggi, 29 aprile 2018, dove la troveremo al fianco di altri nomi illustri del settore per svelare le tendenze del momento. Soprattutto in tema di matrimoni tutti italiani, vip e nip senza alcuna esclusione di colpi e senza dimenticare uno dei motti principali della wedding planner: perfetto non basta. Per la Borghi l'essenziale andare oltre tutto ciò che sembra insuperabile, un miglioramento che si può attuare solo mettendo il cuore al primo posto, come sottolinea nel suo portale ufficiale.

NELLA TOP 5 DELLE WEDDING PLANNER

Da tempo ormai entrata nella top 5 delle wedding planner, Giorgia Fantin Borghi è un'esperta di bon ton che organizza diversi tipi di eventi. Anche familiari come il Natale o romantici come San Valentino. Ed anche se il matrimonio per tanti sembra diventato un lusso in tempi di crisi, la conduttrice di Tutti Pazzi per le Nozze ha già individuato lo scorso dicembre una strategia adatta per tutte le tasche: il baratto. Si ritorna quindi ad una delle forme più antiche di compravendita, precedente all'uso dei soldi e comunque utile per riuscire ad ottenere benefici e servizi. Ed è il segreto che la Borghi ha individuato per riuscire a raggiungere una meta così agognata pur senza avere un budget generoso a portata di mano. Uno sconto che non si fa invece all'etichetta da avere a tavola, a partire dalla disposizione da dare alle posate al termine del pasto. Esiste infatti un bon ton preciso da seguire: la wedding planner è pronta ad istruire i follower grazie ai suoi appuntamenti sui social. In uno degli ultimi video del suo spazio Un Tocco di Bon Ton, la Borghi ha sottolineato come le posate devono essere posizionate alle 6.30 per indicare al cameriere la conclusione del proprio pasto. Una scelta identica anche se il pranzo o la cena prevedono l'utilizzo di una sola posata.

© Riproduzione Riservata.