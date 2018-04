Grande Fratello 2018/ Lucia Orlando e Filippo Contri in crisi, Lucia Bramieri e Baye Dame contro Mariana

29 aprile 2018 Anna Montesano

I problemi nella Casa del Grande Fratello 15 arrivano anche nei rapporti che sembrano essere ormai già consolidati. E nel caos causato dall'ingresso di Aida Nizar e dal comportamento di alcuni inquilini nei suoi confronti, anche la coppia della Casa finisce per litigare. Tra Lucia Orlando e Filippo Contri c'è infatti aria di crisi. I due hanno litigato a causa di alcune confidenze che la ragazza avrebbe fatto all'amico Baye Dame sul conto di Filippo. Il ragazzo, passato lì proprio mentre si parlava di lui, ha ascoltato alcune frasi. La cosa lo ha fatto infuriare, da qui lo scontro con Lucia. La lite non si è risolta in modo positivo: Lucia ha allontanato Filippo e si è poi sfogata con Lucia Bramieri. "Io non ho bisogno di lui per andare avanti, ma non qui al Grande Fratello, proprio nella vita" è sbottata la ragazza.

"MARIANA? APATICA! MENOMALE CHE È BELLA"

Mentre l'incomprensione tra Lucia e Filippo è in elaborazione da parte della coppia, che potrebbe far pace da un momento all'altro, nella Casa altre perplessità nascono su una ragazza: Mariana. C'è chi infatti non è riuscito ancora ad inquadrare la ragazza e, come Lucia Bramieri e Baye Dame, la trovano apatica e distaccata. "Non capisco che ruolo abbia. - esordisce la Bramieri riferendosi a Mariana, durante una chiacchierata in giardino con Baye Dame - Io l'ho vista solo farsi la doccia, dormire, mangiare, non si sa. Quando parla dice due parole, non capisco come lo vive lei questo momento, non so se si diverte, se sta bene, se sta male". Così conclude con una frecciatina: "Non la vedo mai in un momento di grande entusiasmo, è apatica! Menomale che almeno è bella!"

