IL BAMBINO E IL POLIZIOTTO/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi, 29 aprile 2018)

Il bambino e il poliziotto, il film in onda su Iris oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto la regia, Federico Rizzo e Adriana Franceschi. Il dettaglio.

29 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

ALLA REGIA CARLO VERDONE

Il film Il bambino e il poliziotto va in onda su Iris oggi, domenica 29 aprile 2018 alle ore 23.20. Una pellicola che rappresenta il nono film in carriera che Carlo Verdone ha sia interpretato che diretto. In questa pellicola del 1989 il regista e attore comico romano ha vestito i panni del personaggio di Carlo Vinciguerra, un poliziotto che in seguito ad una retata ed all'arresto di una donna accusata di traffico di stupefacenti si ritrova a dover badare a Giulio, figlio della donna. Il resto del cast di attori protagonisti de Il bambino e il poliziotto, si compone di Federico Rizzo, Adriana Franceschi, Barbara Cupisti, Luigi Petrucci, Gianluca Favilla e Isabella De Bernardi. Ad interpretare il personaggio del piccolo Giulio è Federico Rizzo, attore televisivo classe 1981, particolamente noto per il ruolo di Federico nella nota serie tv anni 90 intitolata Nonno Felice. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL BAMBINO E IL POLIZIOTTO, LA TRAMA DEL FILM

Carlo Vinciguerra, agente di polizia del distretto di Roma, mette a segno una retata che porta all'arresto di un gruppo di persone (tra cui Rosanna). Poco dopo si accorge della presenza di un bambino nell'appartamento (Giulio, il figlio di Rosanna) e decide di portarlo via con se. Il ragazzino, che con sua madre in carcere è solo al mondo, chiede a Carlo ospitalità per qualche giorno. L'uomo acconsente alle richieste del piccolo e tra i due nasce una profonda sintonia che si tramuta in una splendida amicizia. Carlo accetta così di occuparsi di Giulio, fino a che a sua madre Rosanna non verranno accordati gli arresti domiciliari. Intanto gli ex complici della donna rapiscono Giulio, nel tentativo di intimorire Rosanna ed impedirle di elargire dichiarazioni compromettenti agli inquirenti sul loro clan criminale. Carlo riesce a scovare il nascondiglio in cui Giulio è stato nascosto ed arresta la gang malavitosa. Intanto Rosanna viene ritenuta innocente e torna in libertà, riabbracciando il suo amato Giulio.

© Riproduzione Riservata.