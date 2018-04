INSTINCT/ Anticipazioni del 29 aprile 2018: identico a Bones? L'episodio è stato rivisitato

Instinct, anticipazioni del 29 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Bones e l'accusa di plagio: Dylan e Lizzie indagheranno su un caso diverso?

Instinct, in prima Tv assoluta su Rai 2

INSTINCT, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, domenica 29 aprile 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Instinct, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Segreti e bugie". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il nuovo caso di Reinhart (Alan Cumming) e Lizzie (Bojana Novakovic) li spinge ad indagare su un incidente avvenuto al treno cittadino e che riguarda il rilascio di un gas velenoso. Si scopre dal capotreno che per un disguido con un altro convoglio è dovuto rimanere fermo per cinque minuti prima della stazione. Grazie ad un senzatetto che ha derubato le vittime, i due trovano due importanti indizi: un vecchio walkman ed un cellulare. La difficoltà maggiore per Lizzie e Dylan è di riuscire ad identificare le vittime, anche se qualche passo in più viene fatto grazie ad una testimone. Jasmine (Sharon Leal) però decide di cedere il caso all'Antiterrorismo data la natura dell'attacco, ma informa anche il detective che potrebbe esserci un altro caso collegato a quello del treno. In un luna park sono stati trovati alcuni corpi da due cicliste, mentre l'autista di calesse, Kyle Adams (Luke Robertson), afferma di aver cercato di soccorrere una delle vittime. Sul posto, Dylan ha una brutta sorpresa quando si trova di fronte una sua vecchia conoscenza della CIA, Roger (John Doman). Anche se quest'ultimo rivela di aver fatto rientrare entrambi nel caso, il professore rifiuta il suo invito a cena e rivela subito dopo a Lizzie che si tratta in realtà di suo padre. La detective però non apprezza che abbia voluto escludere anche lei dal caso, ma Dylan cerca di farle intuire che i rapporti fra lui ed il padre non sono buoni. Dietro insistenza, Dylan svela alla fine di avere paura del giudizio del padre per uno dei suoi libri e rifiuta di parlargli. Ore dopo, Lizzie viene convinta dai colleghi a parlare con Jasmine per capire se è rinchiusa in ufficio per via degli Affari Interni. Scopre invece che il capo sta provando il suo abito da sposa e che il giorno prima ha incontrato un'amica degli Interni perché la sta aiutando ad organizzare il lieto evento.

Lizzie rimane visibilmente sorpresa dalla notizia, soprattutto perché pensava che avrebbe preferito lei. Mentre si trova finalmente a cena con il partner, Dylan viene avvisato da Lizzie di un altro caso di omicidio. Questa volta si tratta di un incendio in una stanza d'hotel, dove il professore nota che alcuni oggetti d'arredo sono stati spostati. Grazie alla presenza di un accappatoio da bambino, Dylan intuisce che tutti gli attacchi sono collegati e che i morti siano solo un effetto collaterale. Quando il medico legale scopre che l'ultima vittima era affetta da leptospirosi, Dylan e Lizzie stringono il cerchio attorno a Kyle. Nel suo appartamento vengono inoltre ritrovati degli indizi che rivelano la sua decisione di distruggere il posto di lavoro del padre, morto suicida alcuni anni prima. Solo l'intervento di Dylan impedisce a Kyle di premere un detonatore, ma il ragazzo decide comunque di gettarsi dal tetto.

ANTICIPAZIONI DEL 29 APRILE 2018, EPISODIO 3 "SEGRETI E BUGIE"

Rai 2 trasmetterà questa sera il terzo episodio della serie tv, una settimana dopo la programmazione prevista. In seguito alla messa in onda negli USA, diversi fan hanno notato infatti un'estrema somiglianza fra la puntata con protagonista Alan Cumming ed una vecchia trama di Bones, risalente al 2009. Troppe coincidenze per i fan di Emily Deschanel e David Boreanaz, che hanno notato come il nuovo caso di Instinct, in cui i due protagonisti avrebbero dovuto indagare su un caso quasi del tutto identico a quello che in passato ha impegnato la Brennan e Booth. La risposta dell'autore della serie Tv non si è fatta attendere ed è stato smentito il presunto plagio, un evento che secondo Michael Rach sarebbe in realtà da attribuire ad una semplice coincidenza. Non è chiaro invece come l'emittente nazionale vorrà mettere in scena l'episodio in seguito alla rivisitazione della rete madre, come anticipa Blogo, che ha preferito correre ai ripari in fretta piuttosto che ritirare la traccia dal mercato, come annunciato nella fase iniziale.

© Riproduzione Riservata.