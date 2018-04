IVANA SPAGNA/ La nuova spiritualità e quei sogni premonitori che l'hanno cambiata (Che tempo che fa)

Ivana Spagna continua a essere impegnata con il suo tour: di recente è ritornata a calcare i palcoscenici grazie al singolo Baby don't go. Oggi è ospite di Che tempo che fa

Ivana Spagna continua a essere impegnata con il suo tour live 2018: di recente è infatti ritornata a calcare i palcoscenici grazie al singolo Baby don't go. A distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro discografico, l'artista ha voluto fare un piccolo tuffo nel passato, a quegli anni d'esordio che l'hanno vista interpretare brani in inglese. Non si tratta solo di una scelta linguistica, ma anche ritmica. Una determinazione che conferma la volontà della cantante di puntare allo scenario internazionale, di fare quel confronto che ha avuto già nel corso della sua carriera. Ivana Spagna sarà fra gli ospiti di Che tempo che fa nella puntata di questa sera per raccontare i suoi prossimi progetti. E di iniziative ce ne sono davvero molte che puntano i riflettori sull'artista, come la recente partecipazione al festival della cultura Olgiate Cult, che l'ha vista nel ruolo di scrittrice. Un ruolo che non è sconosciuto ai fan della Spagna e che l'ha vista firmare il suo primo libro Quasi una confessione, a cui ha fatto seguito l'ultimo Sarà capitato anche a voi, come sottolinea La Provincia di Como.

SPAGNA, IL SUO RAPPORTO CON LA SPIRITUALITÀ

Alla biografia intima e professionale del primo lavoro, la scrittrice ha fatto posto nella sua seconda esperienza ai fantasmi e al suo rapporto con la spiritualità. Quella sfera magica che ha arricchito la sua vita e che ha rivelato per la prima volta l'anno scorso, quando ha parlato di alcuni suoi sogni premonitori e di alcune visioni particolari che hanno lasciato un segno nella sua esistenza. Fra questi si ricorda quanto raccontato dalla Spagna a Pomeriggio 5, riguardo a un sogno su un incidente che il giorno dopo ha subito e da cui è uscita indenne. Non solo tour per Ivana Spagna, che nelle scorse settimane è stata una dei protagonisti della Fashion Night di Padova grazie ad un concerto gratuito realizzato in collaborazione con Radio Company e 80 Festival. Un regalo per tutti i fan che hanno avuto modo di rivederla alle prese con le sue maggiori hit, da Easy Lady a Call Me, fino al brano che le ha permesso di vincere il Festivalbar nell'87, Dance Dance Dance.

SPAGNA, IL SUCCESSO DEL SUO TOUR

Fra un live e l'altro Ivana Spagna ha inoltre il tempo di partecipare anche ad altri eventi, come il Giro d'Italia di Handbike che l'ha vista come testimonial al Parco Urbano Termale di Abano Terme. Una partecipazione lampo prima di riprendere le redini del suo Spagna Tour 2018, che a fine aprile l'ha vista ripartire dalla Sardegna e proseguire verso Caserta, grazie alla tappa dello scorso 26 aprile a San Marco di Teano. Le altre date sono invece ancora da scoprire, ma Ivana Spagna è solita informare nell'immediato tutti i fan grazie ai propri canali ufficiali. Social compresi, dove riceve sempre commenti affettuosi da parte dei propri ammiratori. Senza contare la folla che riesce a raccogliere ad ogni suo concerto, come dimostra la forte presenza registrata a Lecce questa settimana.

