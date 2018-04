Kate Middleton e William/ Royal baby, Louis Arthur Charles: lo zoo omaggia il piccolo

Louis Arthur Charles è il terzo Royal Baby: uno zoo inglese omaggia il terzo figlio di Kate Middleton e del Principe William chiamando Louis un cucciolo di cammello.

29 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Kate Middleton e il Principe William

Louis Arthur Charles è ormai diventato una star in tutto il mondo. Dopo essere venuto al mondo il 23 aprile, la casa reale inglese ha aspettato qualche giorno prima di annunciare il nome al mondo. Svelato il nome, però, Louis Arthur Charles sta rubando la scena anche al Principe Harry e a Meghan Markle che si sposeranno il 19 maggio al punto che lo zoo di Blackpool, in Inghilterra, ha deciso di omaggiare il terzo Royal Baby, chiamando Louis il cucciolo di cammello nato nello stesso giorno del terzo Royal Baby. Mentre Louis Arthur Charles è il terzogenito di Kate Middleton e del Principe William, Louis è il quinto di cinque cammelli che la mamma Tibet ha dato alla luce all'interno del parco. Si tratta di un omaggio che testimonia quanto la famiglia inglese, in particolare Kate e William, siano amati da tutti i sudditi dell’Inghilterra.

LOUIS ARTHUR CHARLES: LO ZIO HARRY GLI REGALERA’ UN CUGINETTO?

Louis Arthur Charles resterà il più piccolo ancora per poco. Ad ottobre, infatti, Pippa Middleton, la sorella di Kate, diventerà per la prima volta mamma rendendo così zia la Duchessa di Cambridge. Nei prossimi mesi, però, anche il Principe Harry e Meghan Markle potrebbero allargare la famiglia reale inglese. Il secondogenito di Carlo e Diana e l’attrice che, per amore, ha detto addio alla sua carriera, si sposeranno il 19 maggio. Si tratta del matrimonio più atteso dell’anno al quale il terzo Royal Baby non dovrebbe partecipare. Harry e Meghan potrebbero poi regalare al piccolo Louis un fratellino che perderebbe così il titolo del più piccolo della famiglia reale inglese.

