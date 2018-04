LA BUSSOLA D'ORO/ Su Rai Movie il film con Nicole Kidman (oggi, 29 aprile 2018)

La Bussola d'oro, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards, alla regia Chris Weitz. Il dettaglio della trama.

29 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE DANIEL CRAIG

Il film La Bussola d'oro va in onda su Rai Movie oggi, domenica 29 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola fantastica che è stata diretta nel 2007 da Chris Weitz (Rogue One: A Star Wars story, The twilight saga: New moon, American pie) e interpretata da Nicole Kidman (Big little lies - Piccole grandi bugie, Eyes wide shut, Dogville), Dakota Blue Richards (Moonacre - I segreti dell'ultima luna, Dustbin baby, The quiet hour) e Daniel Craig (la saga di James Bond, Millennium - Uomini che uccidono le donne, Lara Croft - Tomb Raider). Nel cast anche Ian McKellen, Eva Green e Christopher Lee. Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo scritto da Philip Pullman, che rappresenta la prima parte della trilogia Queste oscure materie. La bussola d'oro andrà in onda su Rai Movie nella prima serata di oggi, domenica 29 aprile, alle ore 21.10. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA BUSSOLA D'ORO, LA TRAMA DEL FILM

In un universo parallelo, le persone vivono con accanto, in forma animale, la propria anima. Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) è una giovane orfana che vive nell'Oxford Jordan College insieme al suo daimon, il suo alter ego animale, di nome Pantalaimon. Nonostante sia una studentessa molto dotata e benvoluta dai professori, Lyra preferisce bighellonare attorno al college senza impegnarsi troppo negli studi. La ragazza viene in possesso quasi per caso di un complesso dispositivo magico, un aletiometro. Quest'ultimo somiglia ad una bussola d'oro ma ha un potere unico, è in grado di rispondere a qualsiasi domanda gli venga posta. La risposta purtroppo arriva però sotto forma di simboli molto difficili da decifrare. Grazie alla bussola d'oro però, Lyra scopre l'esiststenza della Polvere, una sorta di molecola naturale da cui trae origine il male. Nel frattempo il college sta organizzando una spedizione nell'Antartico, mentre alcuni ragazzi amici di Lyra cominciano a scomparire misteriosamente. Lyra riesce a scoprire che dietro il Magisterium, un'organizzazione apparentemente benefica, si celano coloro che stanno rapendo i ragazzini. Lyra si trova quindi da sola a dover combattere l'intero Magisterium, che regge tutta la società in cui vive. Al suo fianco ci sono solo lo zio Lord Asriel (Daniel Craig), la strega Serafina Pekkala (Eva Green) e un piccolo gruppo di avventurieri.

