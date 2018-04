LOTTARE PER UN SOGNO/ Su Italia 1 il film con Nia Vardalos (oggi, 29 aprile 2018)

Lottare per un sogno, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Nia Vardalos e Jade Pettyjohn, alla regia Vince Marcello. La trama del film nel dettaglio.

29 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ANCHE JADE PETTYJOHN

Il film Lottare per un sogno va in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 aprile 2018, alle ore 16,00. Con la regia di Vince Marcello, la pellicola trae ispirazione dall'omonima opera romanzata da Mary Casanova, scrittrice americana di libri per bambini. I personaggi principali sono interpretati da Nia Vardalos, Jade Pettyjohn e Kerris Dorsey. Si tratta di una pellicola televisiva adatta a tutta la famiglia che Italia 1 ha già riproposto in diverse occasioni. Jade Pettyjohn è una giovanissima attrice americana classe 2000, resa celebre dalla sua partecipazione a film e serie tv di grande successo. In televisione è tra le protagoniste principali di School of Rock, ed è apparsa in diversi episodi di An American Girl: McKenna Shoots for the Stars, Criminal Minds: Suspect Behavior, United States of Tara, Henry Danger e The Mentalist. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LOTTARE PER UN SOGNO, LA TRAMA DEL FILM

La giovane McKenna vive assieme alla sua famiglia in un piccolo borgo di provincia. La ragazzina è follemente appassionata di ginnastica artistica, sport che pratica con grande dedizione. Alla vigilia di un'importantissima gara, però, McKenna finisce per infortunarsi gravemente ad una mano. Purtroppo, anche lo staff medico le proibisce di gareggiare e McKenna è così costretta a dire addio alla competizione. L'infortunio e la mancata partecipazione alla gara gettano la ragazzina in un profondo stato di angoscia e frustrazione. McKenna inizia d isolarsi ed a riportare pessimi voti a scuola. I suoi genitori, però, non si lasciano prendere dallo sconforto e tentano di aiutare la ragazzina affiancandole un tutor che possa aiutarla a superare un momento così complesso. Grazie al tutor McKenna comprende che il periodo difficile che sta attraversando rappresenta solo una fase e che se vuole realizzare il suo sogno di diventare una campionessa di ginnastica artistica dovrà continuare a combattere..

© Riproduzione Riservata.