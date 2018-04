Laura Freddi e la figlia Ginevra a Domenica Live/ Mamma a 45 anni: il compagno Leonardo D’Amico sempre con lei

Laura Freddi e la figlia Ginevra a Domenica Live: con il compagno Leonardo D'Amico il coronamento di un sogno rincorso per tanto tempo. In studio per la prima volta.

29 aprile 2018 Emanuela Longo

Laura Freddi e la figlia Ginevra a Domenica Live

Laura Freddi e la piccola figlia Ginevra saranno per la prima volta oggi ospiti in studio di Barbara d'Urso nel corso della nuova puntata di Domenica Live. Dopo averla attesa per molto tempo, finalmente l'ex ragazza di Non è la Rai ed ex gieffina (vip) ha tra le braccia la sua amata figlia primogenita, venuta al mondo lo scorso 3 gennaio. La piccola Ginevra è nata dall'amore che la lega al compagno Leonardo D'Amico e va a completare quel cerchio che per molto tempo aveva sognato di chiudere. Dopo aver perso un bambino nel 2008 a causa di un aborto spontaneo che aveva compromesso il suo precedente matrimonio e dopo aver archiviato per un po' il sogno della maternità, Ginevra ha ridato nuova speranza e soprattutto la gioia di essere finalmente madre alla bella Laura Freddi che oggi racconterà nello studio del programma di Canale 5 come ha affrontato i primi tre mesi nel ruolo difficilissimo ma bellissimo di genitore. Oggi 45enne, la conduttrice ed attrice sembra stare vivendo a pieno titolo la sua seconda giovinezza. "Se penso che solo un anno fa nella casa del GF Vip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma, non ci posso credere", ha commentato qualche tempo fa al settimanale Chi. La showgirl si era poi fatta immortalare insieme al compagno Leonardo mentre erano intenti a fare shopping, a caccia di tutine rosa da far calzare a pennello addosso alla loro Ginevra in quella che sembra essere la prima uscita di famiglia a Roma. Qualche mese fa, a Domenica Live Laura Freddi aveva spiegato quanto per lei fosse stato difficile realizzare il suo sogno: "Ho inseguito questa bimba per tanto tempo, anche perché ho conosciuto il mio compagno che avevo già 40 anni". Aveva aggiunto che non era stato affatto semplice per lei per via di alcuni "problemini". "Una volta sistemati non ho dovuto accanirmi così tanto grazie a Dio", aveva aggiunto.

LAURA FREDDI MAMMA DI GINEVRA: LA SCOPERTA DELLA GRAVIDANZA

Laura Freddi è tornata ad essere a tutti gli effetti una donna nuova, dopo la nascita di Ginevra. Già durante la gravidanza l'avevamo vista sfoggiare il suo sorriso migliore, ma dopo aver finalmente abbracciato la sua prima figlia, insieme al compagno Leonardo D'Amico i sorrisi si sono raddoppiati. Pochi giorni dopo la nascita della sua bambina, Laura Freddi aveva mostrato per la prima volta ai telespettatori di Domenica Live la piccola Ginevra, in collegamento. Anche in quell'occasione la showgirl aveva ribadito come la figlia somigliasse tutta al padre, sperando però che potesse almeno prendere da lei il colore degli occhi. La stessa, ospite della medesima trasmissione condotta da Barbara d'Urso, qualche mese prima del parto aveva rivelato come aveva scoperto di aspettare la sua Ginevra, ovvero nel giorno del suo compleanno: "L'ho scoperto il 19 maggio. C'era qualche segnale e così ho deciso di fare il test. Ho fatto le analisi ed erano molto positive". Per tutto il periodo della gravidanza Ginevra era stata ribattezzata "fagiolina", per via dell'indecisione della coppia sul nome da darle una volta nata. Laura e Leonardo, infatti, erano stati in disaccordo fino all'ultimo. "Lui vuole Ludovica e io Ginevra. Ma sono io che soffro e che ho dovuto mangiare solo brodini per cinque mesi, per colpa delle nausee. Gliela do vinta solo se viene qui e mi chiede di sposarlo", aveva scherzato la showgirl, che alla fine aveva avuto la meglio sul nome.

