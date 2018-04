MAFALDA DI SAVOIA - IL CORAGGIO DI UNA PRINCIPESSA/ Su Rete 4 il film con Stefania Rocca (oggi, 29 aprile)

Mafalda di Savoia-Il coraggio di una principessa, il film in onoda su Rete 4 oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Stefania Rocca, Franco Castellano, alla regia Maurizio Zaccaro.

29 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE FRANCO CASTELLANO

Il film Mafalda di Savoia - Il coraggio di una principessa va in onda su Rete 4 oggi, domanica 29 aprile 2018, alle ore 15.00. Una pellicola storica e biografica che fa parte in realtà di una miniserie televisiva del 2006 diretta da Maurizio Zaccaro, regista italiano già noto per aver curato la regia di diversi film per la tv come I ragazzi della Via Pal, Un dono semplice, Il bambino della domenica, Le ragazze dello swing e Il sindaco pescatore. Il cast di attori che hanno interpretato i personaggi principali di Mafalda di Savoia-Il coraggio di una principessa è composto da Stefania Rocca, Franco Castellano e Johannes Brandrup. L'intera miniserie è dedicata a Mafalda di Savoia, un personaggio realmente esistito, principessa d'Italia e figlia di re Vittorio Emanuele II. Nel 1943 è stata arrestata dall'esercito nazista e rinchiusa nel campo di concentramento di Buchenwald con un'identità falsa. Il personaggio di Mafalda è stato interpretato da Stefania Rocca, attrice cinematografica e televisiva apparsa in moltissimi film di successo, come Non si ruba a casa dei ladri, Abbraccialo per me e Una donna - A Woman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MAFALDA DI SAVOIA - IL CORAGGIO DI UNA PRINCIPESSA, LA TRAMA DEL FILM

La mini serie cerca di raccontare al pubblico il personaggio di Mafalda di Savoia in tutte le sue sfaccettature più intime e meno note. Donna caparbia e poco propensa a scendere a compromessi, la principessa Mafalda di Savoia riesce ad imporre la sua volontà sposando Filippo d'Assia, superando la forte opposizione della famiglia e del governo italiano. Con l'introduzione delle leggi razziali e con la conseguente salita al potere di Hitler, la donna si schiera apertamente contro il regime nazista, creando non pochi problemi a suo marito (tedesco d'origine). Con la sua forza d'animo e caparbietà però, riesce addirittura a far allontanare l'uomo dai preconcetti razziali propri del regime nazista. Questa sua netta opposizione ad Hitler le costerà, però, molto caro. Con un inganno, infatti, la donna viene arrestata e rinchiusa in un campo di concentramento tedesco.

