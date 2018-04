MOONDANCE ALEXANDER/ Su Italia 1 il film con Kay Panabaker (oggi, 29 aprile 2018)

Moondance Alexander, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Kay Panabaker e Lori Loughlin, alla regia Michael Damian. La trama del film nel dettaglio.

29 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ANCHE LORI LOUGHLIN

Il film Moondance Alexander va in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 aprile 2018, alle ore 14.00. Una pellicola di genere drammatica che è stata affidata alla regia di Michael Damian e vede protagonista l'attrice Kay Panabaker che interpreta il personaggio di Moondance Alwxander. Kay Panabaker è un'attrice americana, classe 1990, apparsa in diverse serie televisive note anche in Italia, come No ordinary family, Summerland, Phil dal futuro e Brothers & Sisters - Segreti di famiglia. Al suo fianco troviamo anche Lori Loughlin e Don Johnson. Moondance Alexander non è mai stato trasmesso al cinema nel nostro Paese ma direttamente trasmesso dalle reti Mediaset nel 2008. Protagonista della trama è la piccola Moondance, adolescente che vive in un piccolo paesino assieme alla sua famiglia e che si affeziona ad un cavallo, Pinto. Decide così di far partecipare l'animale ad una corsa. Anche se non esistono reali prove a riguardo, pare che parte della trama abbia tratto ispirazione da fatti avvenuti davvero. Ma vediamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

MOONDANCE ALEXANDER, LA TRAMA DEL FILM

Moondance vive assieme a sua madre in una piccola cittadina. Dal carattere solare e cordiale, la ragazzina ama gli animali. Una mattina, mentre passeggia tutta sola nei pressi della sua abitazione. Moondance incrocia Pinto, un bellissimo cavallo fuggito dal ranch del signor Dante Longpre. Affezionatasi a Pinto, Moondance decide di volerlo addestrare per permettergli di partecipare ad un'importante corsa. Pinto, in passato, era stato un vero campione di corsa ad ostacoli ma le probabilità che possa ritornare a vincere sono davvero basse. Moondance, non teme la sconfitta, e chiede a Dante di affiancarla nell'addestraemnto di Pinto. L'impresa risulterà essere tutt'altro che semplice. Sulla sua strada, Moondance e Pinto incroceranno Fiona Hughes ed il suo cavallo Montecarlo, campione delle ultime edizone della Bow River Classic. Riuscirà Pinto a vincere la gara?

