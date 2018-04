Manuela Arcuri/ Il compagno Giovanni Di Gianfrancesco e il figlio Mattia, i suoi unici amori (Domenica In)

Manuela Arcuri, la splendida showgirl ormai da un po' di tempo ha preferito ai riflettori la sua famiglia con il ruolo di mamma in prima posizione. (Domenica In)

Manuela Arcuri, Domenica In

Manuela Arcuri ha preso seriamente la promessa fatta l'anno scorso, quando alle pose senza veli ha preferito il suo ruolo di mamma. Ancora nel pieno della sua bellezza, l'attrice continua ad essere una delle sex symbol italiane che hanno saputo far innamorare milioni di italiani e non solo. Ai riflettori ha preferito per lungo tempo le occasioni in famiglia al fianco del compagno Giovanni e del figlio Mattia, a cui ha preparato una festa di compleanno in grande stile alcune settimane fa. Manuela Arcuri tornerà però in tv grazie alla puntata di Domenica In di oggi, 29 aprile 2018, per ripercorrere la propria vita e carriera grazie ad un'intervista a tu per tu con la padrona di casa Benedetta Parodi. E non sarà l'unica occasione in cui gli ammiratori potranno vederla sul piccolo schermo, dato che quest'autunno ritornerà su Canale 5 grazie a Il peccato e la vergogna - Ultimo atto, la fiction che vivrà la sua partecipazione straordinaria. La vedremo ancora una volta nei panni di Carmen Tabacchi, la sensuale ragazza di origine umile che nella seconda stagione della fiction è riuscita a salvarsi da una cospirazione che ha portato alla morte dell'amica Luisella. Uno scambio di persona che ha permesso a Carmen di sfruttare il proprio finto omicidio per allontanarsi dai nemici e che ha permesso ai registi Alessio Inturri e Luigi Parisi di lasciare aperte le porte per un suo ritorno.

DA FRANCESCO COCO A GABRIEL GARKO, LA VITA SENTIMENTALE DI MANUELA ARCURI

C'è sempre stata una bivalenza nella vita di Manuela Arcuri, che ha diviso spesso in ambito amoroso tutto ciò che rappresenta la showgirl da ciò che invece è la ragazza che sta dietro il personaggio. Un motivo che negli anni le ha permesso di collezionare una serie di delusione da parte dei tanti uomini che sono riusciti ad affiancarsi alla sua bellezza mozzafiato e che l'ha spinta a chiudere la porta del suo cuore per un certo periodo di tempo. Il suo amore più grande rimane quello vissuto con Francesco Coco, fatto di una passione bruciante che ha spinto entrambi a soffocarsi a vicenda, come ha sottolineato in un'intervista ad Oggi. La Arcuri non dimentica di certo il breve flirt vissuto anche con Gabriel Garko, avvenuto agli inizi del Duemila e che concluso in tempo record. L'attrice non ha mai nascosto di volere una relazione seria, un compagno che le potesse permettere di diventare madre e moglie. Il classico uomo giusto che si è materializzato nella figura di Giovanni Di Gianfrancesco: i due hanno una relazione da otto anni e il piccolo Mattia non ha tardato ad arrivare. Il figlio della coppia è nato infatti tre anni dopo il fatidico incontro con l'imprenditore di Monterotondo.

© Riproduzione Riservata.