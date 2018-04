Massimo Boldi tradito dalla compagna Loredana De Nardis/ L’altro è un amico: “Per poco mi veniva un infarto!”

Massimo Boldi tradito dalla compagna Loredana De Nardis, l’altro è un amico: “Per poco mi veniva un infarto!”, confessa l'attore che ha scoperto tutto da una fotografia online.

29 aprile 2018 Valentina Gambino

Massimo Boldi è stato tradito dalla compagna Loredana. Lo sfogo dell’attore si legge sul Corriere dopo aver confessato che la sua ex adesso sta con un suo amico. Come l’ha scoperto? Guardando una fotografia. L’attore poi continua affermando di avere tolto del tempo alle sue figlie per viversi la loro storia d’amore. Gli scatti incriminati sono stati pubblicati dal portale di Dagospia e ritraevano la De Nardis tra le braccia di un altro uomo. Un vero colpo. “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata”, ha svelato il “Cipollino” più amato d’Italia. Poi svela anche di avere avuto già dei sospetti, ancor prima di vedere le prove pubblicate online: “avevo già dei sospetti: da due anni, lei era sfuggente. Da sei mesi, avevamo letti separati. E poi ho riconosciuto lui e mi è stato chiaro tutto”. Peccato che l’altro sia proprio un amico di Massimo Boldi: “anche se non caro. Non dico il nome, sono fatti loro. A me è dispiaciuto perché da tempo chiedevo a Loredana cosa non andava. Avrei preferito chiarezza”.

L’attore confessa di essere stato molto male per questa cosa e di non avere fatto praticamente nulla per capire ma poi “mi ha telefonato un amico: l’aveva vista salire su un treno per Grosseto. Mi sono messo in macchina e mi sono piantato davanti alla stazione di Grosseto”. Dopo avere raggiunto la destinazione, si è trovato i due di fronte: “Ho detto: “Eccomi qua. Complimenti, ho visto che vi amate. Ho visto che cammini abbracciata a lui come con me non fai più. Se me lo dicevate prima, non era mica meglio? Sono venuto a dirvi che fate bene a stare insieme e che sono felice per voi e per me””. Ma chi è la sua ex? Secondo Dagospia si tratta di una spogliarellista nella scuderia di Riccardo Schicchi. Lui però non sa nulla: “Se è vero, lo scopro ora. So che ballava nelle discoteche. Ho immaginato che fosse più che cubista, sapevo, non sapevo, preferivo non sapere. Importava solo che ci volessimo bene. Nel 2007, le ho proposto io di fare l’attrice: un po’ il suo lavoro m’imbarazzava”.

